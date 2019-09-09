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CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü

Karabük'te, CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

09.09.2019 16:28 CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü
Karabük'te, CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
CHP İl Başkanlığı tarafından Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, İl Başkanı Abdullah Çakır ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Milletvekili Aksoy, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin cumhuriyet ilan edilmeden önce kurulduğunu hatırlattı.
Her rejimin bir ideolojisi olması gerektiğini belirten Aksoy, "Cumhuriyetin ideolojisi CHP'dir. CHP, Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti kurmadan önce 'Benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi' dediği iki büyük hediyeden birisidir. İkisini beraber koruyacağız." dedi.
Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar Atatürk Anıtı'nın çevresinde temizlik yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Milletvekili, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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