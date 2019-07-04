CHP'nin 'KYK borcu' araştırma önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrencilerin KYK'ya olan kredi borçlarının ödenmesinin kolaylaştırılması için araştırma önergesi verdi.

ÖNERGEYE İYİ PARTİ'DEN DESTEK

CHP'li Aydın'ın önergesine İYİ Parti de destek verdi ancak önerge AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

"TAKDİR SİZLERİN"

Aydın, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu notu paylaştı;

"Gençlerimizin KYK'ya olan kredi borçlarının ödemesinin kolaylaştırılması için verdiğim araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Takdir sizlerin…"