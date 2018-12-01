CHP'nin Mahmudiye Belediye Başkan Adayı İshak Gündoğan Kimdir?

CHP'nin yerel seçimlerdeki adayları açıklandı. 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin MahmudiyeBelediye Başkan Adayı İshak Gündoğan oldu. Peki, İshak Gündoğan kimdir?
İSHAK GÜNDOĞAN KİMDİR?
İshak Gündoğan, Eskişehir Mahmudiye İlçesi Türkmenmecidiye köyünde 1961 yılında dünyaya geldi. İlkokulu Türkmenmecidiye ilkokulunda bitirdi. Tarımla uğraşan Gündoğan, evli ve 4 çocuk babasıdır.
MUHTARLIK DA YAPTI
İshak Gündoğan, 1994 – 1999 yılları arasında Türkmenmecidiye köyünde Köy Muhtarlığı 1. Azası olarak ve kısa dönem muhtarlık yaptı. 1996 – 1997 yıllarında Türkmenmecidiye köyü sulama kooperatifinde başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 22.02.1997 tarihinde Mahmudiye Ziraat Odası meclis başkanlığı görevine seçildi. 26.02.2001 tarihinde Mahmudiye Ziraat Odası meclis başkanlığı görevine seçildi. Başkanlık görevini 17.02.2011 tarihine kadar yürüttü halen ziraat odası meclis kurulu üyeliğimi devam ettirmektedir.
İSHAK GÜNDOĞAN'IN SİYASİ KARİYERİ
2004 yerel seçimlerinde Mahmudiye İlçesinden CHP İl Genel Meclis Üyesi seçildi. 2009 yerel seçimlerinde tekrar Mahmudiye İlçesinden CHP İl Genel Meclis Üyesi seçildi ve İl Genel Meclisindeki CHP Grup Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 2013 yılında CHP yerel yönetici eğitimine katıldı.
MAHMUDİYE İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANI OLDU
30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde Mahmudiye İlçesi Belediye Başkanlığını kazandı.
İshak Gündoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden CHP'nin Eskişehir Mahmudiye ilçesi Belediye Başkan Adayı oldu.
Gündoğan,Cumhuriyet Halk Partisi,Mahmudiye
01 Aralık 2018 Cumartesi 15:41