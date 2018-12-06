CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Gürün

06 Aralık 2018 Perşembe 17:20



06 Aralık 2018 Perşembe 17:20

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına tekrar Osman Gürün aday gösterildi.CHP Genel merkezi Osman Gürün'ü aday olarak açıklamasının ardından Başkan Osman Gürün sosyal medya hesabı üzerinden bir teşekkür mesajı yayımladı.Gürün mesajında "2014 yılında Büyükşehir Belediyesi oldunuz dediler ve bizler siz değerli hemşehrilerimizden aldığımız görev ve güvenle yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz Muğlamıza hizmet etmeye başladık. Olmayan bir belediyeyi kısa zamanda kurarak 13 ilçemize, 566 mahallemize hizmetlerimizle ulaşıyor, memnuniyetiniz için çalışıyoruz.2014'de başladığımız Büyükşehir Belediyesi çalışmalarımızda yatırım ve projelerle daha dün gibi gelen 5 yılımızı doldurmak üzereyiz. Yaklaşan yerel seçimler öncesi partimizin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmemde desteğini esirgemeyen başta Genel Başkanı'mız sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere parti meclisimize, MYK üyelerimize, il ve ilçe örgütlerimize teşekkür ediyorum.Vatandaşlarımızın güveni ve destekleri, onlardan aldığımız güçle 2019 Yerel seçimlerinde partimizin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak sevgi, hoşgörü ve güleryüzle hizmet anlayışı ile tüm Muğla'yı hizmetlerimizle kucaklamaya, değerli Muğlamıza değer katmaya devam edeceğiz. Çünkü biz Muğla'da yaşamaktan ve bu şehre hizmet etmekten gurur duyuyoruz" dedi. - MUĞLA