CHP'nin Muhtemel Elazığ Adayları Açıklandı

13 Aralık 2018 Perşembe 16:16



13 Aralık 2018 Perşembe 16:16

Elazığ CHP İl Başkanı Zeki Kaplan, Elazığ'da ittifak düşüncesiyle görüşmelerinin olduğunu ancak sonuç çıkmadığını belirterek, muhtemel belediye başkanı adaylarını açıkladı.Kaplan parti il binasında düzenlediği basın toplantısında, daha önce genel seçimlerde Elazığ'da İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak yaptıklarını söyledi.Mahalli idareler seçimleri için de ittifak ihtimali dolayısıyla bugüne kadar aday adaylarını açıklamadıklarını, beklediklerini dile getiren Kaplan, şöyle konuştu:"Elazığ'da ittifak düşüncesi ile bir görüşmemiz oldu ama sonuç çıkmadı. Bugüne kadar aday adayımız olduğu halde bunu açıklamadık çünkü bir ittifak olması durumunda tekrar adayımızı geri çekmek ahlaki bir durum olmaz diye düşündük. O neden ile aday adayımızı açıklamadık."Kaplan, CHP Genel Merkezinin aksi bir karar almadığı sürece Elazığ Belediye Başkanı adaylarının Bülent Seçkin Düztaş, Ağın Belediye Başkanı adaylarının Samiye Genç, Palu Belediye Başkanı adaylarının Adnan Karadağ, Karakoçan Belediye Başkanı adaylarının da Mahmut Okçuoğlu olduğunu bildirdi.