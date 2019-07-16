16.07.2019 18:10
Haberler» Güncel» Haber

CHP'nin Muratlı Gençlik Kolları Başkanı serbest bırakıldı

CHP

TEKİRDAĞ'ın Muratlı İlçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser, sosyal medya üzerinden FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini övdüğü iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı.

TEKİRDAĞ'ın Muratlı İlçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser, sosyal medya üzerinden FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini övdüğü iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı.
CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser, dün polis ekiplerince sosyal medya üzerinden FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini övücü paylaşımlar yaptığı iddiası üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, 'suç ve suçluyu övmek' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Eser, ifadesinde suçlamaları reddettiği, başka birinin yazdıklarını paylaştığını söylediği öğrenildi. Savcılık ifadesini aldığı Eser'i serbest bıraktı.


Kaynak: DHA
Cumhuriyet Halk Partisi, Muratlı, Güncel

Son Dakika Haberleri
04:19   Suudi Arabistan'dan Yeni Zelanda saldırısı kurbanlarının yakınlarına "hac hediyesi"
03:53   Fas'ta Tevhid ve Islah Hareketi'nden "eğitim reformu" tasarısına tepki
03:35   ABD'den Myanmarlı komutanlara ülkeye giriş yasağı
03:34   "PARÇALI AY TUTULMASI" İSTANBUL'DA BÖYLE GÖZLENDİ
03:26   Manisa'da iş yerine tabanca ile ateş edildi
03:24   Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması
02:58   Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Çin'e Uygur tepkisi