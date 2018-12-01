CHP'nin Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Kazım Kurt Kimdir?

CHP'nin yerel seçimlerdeki adayları açıklandı. 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Gölyaka Belediye Başkan Adayı Abdullah Kazım Kurt. Peki, Kazım Kurt kimdir?

KAZIM KURT KİMDİR?

Kazım Kurt, 1957 yılında Seyitgazi ilçesine bağlı Yenikent Köyü'nde dünyaya geldi. İlkokulu da aynı köyde okuyan Kurt, sırasıyla İstanbul Haydarpaşa ve Eskişehir Bahçelievler Liselerinde eğitimini tamamladı. Kazım Kurt, 1976 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve 1980 yılında mezun oldu. Kazım Kurt, avukatlık stajının ardından meslek hayatına Eskişehir'de başladı.

SEYİTGAZİSPOR'UN KURULUŞUNDA AKTİF ROL ALDI

Siyasetin yasaklandığı 1980 yılında Seyitgazispor'un kuruluş aşamasında yer alan Kurt, bir dönem Seyitgazispor'da 2. Başkanlık görevini yürüttü. Görev yaptığı süre içerisinde Seyitgazispor'un amatör küme maçlarına katılmasını sağladı. Hafta sonları sporculuk yapıp maçları takip ederken bir yandan da Eskişehir Gelişim Vakfı kuruluşu çalışmalarına katılan Kurt, aynı zamanda vakfın kurucu üyesi oldu. Yine aynı dönemde Seyit Battal Gazi Vakfı'nın kuruluşunda görev alan Kurt, Kırım Derneği, Kırım Gelişim Vakfı'nın da kurucusu olarak, sivil toplum hareketinin Eskişehir'de gelişmesine katkı sağladı.

KAZIM KURT'UN SİYASİ HAYATI

Kazım Kurt, 2008 yılının sonuna doğru Eskişehir Büyükşehir belediye meclisine girme kararı aldı ve DSP'den aday oldu. Sonrasında ise CHP'ye geçti.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN MİLLETVEKİLLİĞİNDEN İSTİFA ETTİ

2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bir ilke imza atarak, ilçe belediye başkanlığı için milletvekilliğinden istifa etti. Kurt, 2014 yılında Odunpazarı Belediye Başkanı seçildi. Kazım Kurt evli ve iki çocuk babasıdır.

Kazım Kurt, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Eslişehir Odunpazarı Belediye Başkan Adayı oldu.