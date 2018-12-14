CHP'nin Sinop Belediye Başkan Adayı Barış Ayhan Oldu! Barış Ayhan Kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı aday listesine göre Sinop Belediye Başkan adayı oldu. İşte Barış Ayhan hakkındaki merak edilenler...

BARIŞ AYHAN KİMDİR?

Barış Ayhan, 1974 yılında doğdu. İlk, ortaokul ve lise eğitimini Sinop'ta tamamlayan Ayhan, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1998 yılında mezun oldu. Askerlik görevini yedek subay olarak tamamladı.

KENDİ FİRMASINI KURDU

2002 yılına kadar İstanbul'da pazarlama ve finans sektöründe ticari etkinliklerini sürdüren Barış Ayhan, 2002 yılında Sinop'ta inşaat sektöründe hala varlığını sürdüren kendi yapı market firmasını kurdu. 2003 yılında gerçekleşen CHP İl Kongresi'nde yönetim kurulu üyesi seçilen Ayhan, il saymanlığı görevinde bulundu.

İKİ KEZ İL BAŞKANI OLDU

Barış Ayhan, 2009 Yerel Seçimleri'nde Sinop Belediyesi Meclis üyesi olarak seçildi. 2015 yılında gerçekleşen 36. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanlığı'na ve Kurultay Delegeliği'ne seçilen Ayhan, 3 yıl sonra 2018 yılında gerçekleşen 37.Olağan İl Kongresinde ikinci kez İl Başkanı ve Kurultay Delegesi olarak seçildi. Bir dönem Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Barış Ayhan, Sinop'ta birçok sivil toplum kuruluşu ve spor kulübünün üyesidir. İki dönemdir CHP Sinop İl Başkanı olan Ayhan, 2019 Yerel Seçimleri'nde CHP Sinop Belediye Başkan adayı olmak için istifa etti.

Evli ve iki çocuk babası olan Ayhan, İngilizce bilmektedir.

Barış Ayhan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Sinop Belediye Başkan adayıdır.