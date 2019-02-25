CHP'nin Şişli Adayı Muammer Keskin, HDP Şişli İlçe Başkanı'nın "Kürdistan" Sözlerine Tepki Göstermedi

HDP'nin Şişli İlçe Başkanı'nın Şişli'de CHP'yi destekleyeceklerini açıkladığı konuşmada skandal sözler sarf edildi. CHP'nin Şişli Adayı Muammer Keskin ise bu sözler karşısında tepkisiz kaldı.

CHP'nin Şişli adayı Muharrem Keskin'e destek toplantısına katılan HDP Şişli İlçe Başkanı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri önünde tepki çekecek ifadeler kullandı.

"KÜRDİSTAN'DAKİ KAYYUM BELEDİYELERİNİ GERİ ALACAĞIZ"

HDP İlçe Başkanı, "Kürdistan'da kayyumun el koyduğu bütün belediyeleri geri alacağız. Türkiye tarafında da, AKP ve MHP koalisyonuna kazandırmayacağız" diye konuştu.

CHP'nin Şişli Adayı Muammer Keskin

CHP'NİN ADAYI SESSİZ KALDI

HDP Şişli İlçe Başkanı'nın Türkiye'yi "Kürdistan tarafı ve Türkiye tarafı" olarak ikiye ayırmasına CHP'li adayın sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı.