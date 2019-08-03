CHP'nin Siyasi Etik Kanunu Teklifi'ne ilk tepki MHP'den: Siyasi şov yapıyorlar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk imzacısı olduğu Siyasi Etik Kanun Teklifi'nin "siyasi şov" olduğunu savundu. Yıldız, Meclis Başkanlığına sunulan teklifi eleştirerek "Ahlak yasayla düzenlenmez" dedi.

Belediyelerde akraba atamaları tartışılırken CHP'den bunu engellemek için bir yasa teklifi ve hemen ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk imzacısı olduğu, 'Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele' ve 'Siyasi Etik' kanunu' teklifi geldi. Her iki kanun teklifi de Meclis Başkanlığına sunuldu.

"BU KANUNLA ÇÖZÜLECEK BİR ŞEY DEĞİL"

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; MHP'nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, siyasi ahlak sorununun bir yasa meselesi olmadığı görüşünü savundu. CHP'li belediyelerde son dönem yaşanan akraba atamalarıyla ilgili tartışmaları hatırlatan Yıldız, bunun yanı sıra ittifakla kazanılan belediyelerde bir paylaşım sorunu yaşandığı görüşünde. Yıldız, "CHP çok sayıda belediye kazandı ama bu birçok sorunu da beraberinde getirdi. Çünkü ittifakla kazandıkları için bir paylaşım kavgası yaşıyorlar. İYİ Parti, HDP hatta ufak tefek partilerin talepleri var. Bu paylaşım kavgaları zaten tek başına etik kurallara aykırı. Kılıçdaroğlu da farkında. Ama bu kanunla çözülecek bir şey değil" dedi.

CHP'YE "İŞÇİ" ELEŞTİRİSİ

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun faaliyette olduğuna dikkat çeken Yıldız çok ihtiyaç varsa bu Kurul Kanunu'na Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu üyeleri ve Meclis üyelerinin eklenebileceğini söyledi. CHP'nin Adana başta olmak üzere birçok belediyede kendisi ve ittifak partisine yer açmak için işçi kıyımı yaptığını savunan Yıldız, bunun da etik bir sorun olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

BAHÇELİ'NİN "NAPOLYON" ÇIKIŞINI HATIRLATTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçim sonrası yaptığı teşekkür gezileri sırasında Napolyon'un İspanya Kralı ile arasında geçtiği iddia edilen, "Sen para için savaşıyorsun. Biz ise şerefimiz için" sözlerine Napolyon'un "Herkes kendisinde olmayan şey için savaşır" yanıtı verdiğini anlattığını paylaşan Yıldız şöyle devam etti:

"MHP'nin siyasi etik yasasına ihtiyacı yok. Bizim iş takibimiz, ihale takibimiz yok. Cumhur İtitfakı'nda iktidardan ne Bakanlık ne başka bir şey istedik. Bu MHP için geçerli değil. Siyasi ahlak meselesi, ahlakla ilgili konular yasayla olmaz. Olsa da sonuç vermez. Aslında siyasetçilerin temelde uyması gereken ahlak ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğü konusunda ne kadar titizlik gösterdiğidir. Bana göre Anayasa Mahkemesi'nde akademisyenlerle ilgili ifade özgürlüğü kararı da Etik Kurulu'na aykırıdır. Birlik bütünlük noktasında siyaseten ahlaklı duramazsak verilen hediyenin miktarı, bunun bir kısmının iadesinin çok anlamı yok. MHP olarak bizim ihtiyacımız yok. CHP de siyasi şov yapıyor. 5176 sayılı Siyasi Etik Kurulu da var. Hırsızlık, yolsuzluk varsa bunun cezalandıran yasalarımız da var. Sonuç olarak ahlak yasayla düzenlenmez ahlak yaşanır. MHP'liler zaten ahlaklı yaşıyor."

CHP'NİN SİYASİ ETİK KANUNU TEKLİFİ

İlk imza sahibinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele ve Siyasi Etik Kanunu Teklifi'nde, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzası da bulunuyor.

Teklif, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve milletvekillerinin uymaları gereken siyasi etik ilkelerini belirliyor, TBMM'de Siyasi Etik Kurulu oluşturulmasını öngörüyor.

Teklif, milletvekilleri, bakanlar, cumhurbaşkanı yardımcıları ve cumhurbaşkanının görevleri devam ettiği sürece, devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda, devletten yardım sağlayan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikaların yönetim kurullarında görev alamayacaklarını, ücret karşılığı iş takipçiliği yapamayacaklarını, serbest mesleklerini icra edemeyeceklerini düzenliyor.

Teklife göre, milletvekilleri, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar görevleri devam ettiği sürece bir çıkar karşılığı olmasa dahi özel sektörde herhangi bir görev alamayacaklar, tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamayacaklar, serbest mesleklerini yapamayacaklar. Ancak, süreklilik arz etmemek kaydıyla, fikir ve sanat eseri meydana getirebilecek, icra edebilecek.

Milletvekilleri, ayrıca, yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle görevlendirilemeyecekler.

Milletvekilleri, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevlerinden kaynaklanan konum, yetki ve unvanlarını, kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanamayacaklar, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, yaş, bedensel, zihinsel ve ruhsal engeller ve benzeri sebeplerle ayırım yapamayacaklar, tüm toplumun ortak mirası olan milli ve manevi değerleri siyasi amaçlarla kullanmaktan kaçınacaklar, kamu imkanlarını ve kaynaklarını tahsis amacı dışında kullanamayacaklar.

Milletvekilleri, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümlerine göre mal bildiriminde bulunacaklar; yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya kuruluştan aldıkları, değeri net asgari ücretin beşte birinden fazla olan hediyeleri, TBMM Başkanlığına teslim edecek.

Siyasi Etik Kurulu oluşturulacak, her yasama dönemi başında TBMM Başkanı tarafından en az 5, en fazla 9 üyeden oluşacak. Kurul, TBMM Başkanı tarafından önerilecek bir üyeden ve her siyasi parti grubu tarafından önerilecek eşit sayıda üyeden oluşacak. Kurul üyelerinin seçimi, siyasi parti grupları ve TBMM Başkanı tarafından önerilen adayların Genel Kurulca işaret oyu ile onaylanması ile tamamlanacak. Kurul Başkanı, TBMM Başkanı tarafından kurul üyeleri arasından seçilecek.

Siyasi Etik Kurulu, siyasi etik ilkelerine uyum açısından resen veya başvurular üzerine inceleme, araştırma yapacak. Kurul, gerek gördüğü durumlarda milletvekilleri, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanların mal ve gelir bildirimlerini inceleyecek.

Siyasi Etik Kurulu, resen veya başvurular üzerine yapacağı inceleme ve araştırmaları etik ilkeler çerçevesinde yürütecek, inceleme ve araştırmaları bir rapor haline getirerek TBMM Başkanlığına sunacak.

Siyasi etik kurullarına uyulmadığı tespit edilmesi halinde kurul gerekçeli olarak bu durumun kamuoyuna açıklamasına karar verecek. Kurul, siyasi etik kurallarına uymadığı tespit edilen milletvekilleri hakkında, uyarı, kınama, TBMM'yi temsil edecek heyetlerde süreli olarak görev alamama kararlarını verebilecek.

TBMM üyeliğiyle bağdaşmayan herhangi bir hizmeti veya görevi sürdürmekte ısrar eden üyelerin, üyeliğinin düşmesine TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilecek.