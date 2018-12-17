CHP'nin Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkan Adayı Vahap Akay Oldu! Vahap Akay Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkan adayı açıklandı. Çerkezköy İlçesi'nin mevcutBelediye Başkanı olan Vahap Akay 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yeniden aday gösterildi. Vahap Akay kimdir, nerelidir?

VAHAP AKAY KİMDİR?

Vahap Akay, 1978 yılında Tekirdağ Çerkezköy'de doğdu. Lise eğitimini Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamlayan Akay, Ankara Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Büro Yönetimi Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümlerini bitirdi ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

SİYASETE CHP'DE BAŞLADI

Siyasi hayatına 2001 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan Akay, CHP Çerkezköy İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, CHP Çerkezköy İlçe Sekreterliği ve CHP Çerkezköy İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. Vahap Akay, 2006-2011 yılları arasında Çerkezköy Kızılay Şube Başkan Yardımcılığı da yaptı.

2014 YILINDA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

2014 Yerel Seçimleri'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nden Çerkezköy Belediye Başkan Adayı olarak girdi. Seçimi kazanarak belediye başkanı seçilen Akay, görevini halen sürdürmektedir.