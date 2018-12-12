CHP'nin Trabzon Beşikdüzü İlçe Belediye Başkan Adayı Ramis Uzun Oldu! Ramis Uzun Kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı aday listesine göre Trabzon Beşikdüzü İlçe Belediye Başkan adayı 2009 Yerel Seçimleri'nde Beşikdüzü Belediye Başkanı olan Ramis Uzun oldu. Peki, Ramis Uzun kimdir, kaç yaşındadır, eğitim durumu nedir?

RAMİS UZUN KİMDİR?

Ramis Uzun, 1956 yılında Trabzon Beşikdüzü'nde doğdu. İlkokulu Trabzon'da, ortaokul ve liseyi Samsun'da okuyan Uzun, 1979 yılında ziraat yüksek mühendisi olarak Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu.

ADAY OLMAK İÇİN İSTİFA ETTİ

Ramis Uzun, Trabzon Köy Hizmetleri 11. Bölge Müdürlüğü'nde Planlama ve Proje Şube Müdürlüğü ve Ordu Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Uzun, Trabzon İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nde AB ( Avrupa Birliği ) Genel Proje Koordinatörlüğü ve Proje Koordinatörü olarak görevli iken 2009 Yerel Seçimleri'nde aday olmak için görevinden istifa etti.

2009-2014 ARASI BELEDİYE BAŞKANI OLARAK GÖREV YAPTI

CHP Beşikdüzü İlçe Belediye Başkan adayı oldu. Belediye başkanlığını kazanan Ramis Uzun, bir dönem Beşikdüzü Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

2014 yılındaki yerel seçimlerde CHP'nin Beşikdüzü Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katılan Uzun, evli ve 2 çocuk babasıdır.