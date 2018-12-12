CHP'nin Tunceli Adayı Yeniden Yusuf Kenan Aydın Oldu! Yusuf Kenan Aydın Kimdir?

31 Mart 2019 yılında yapılması planlanan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,Tunceli Belediye Başkan adaylarının Yusuf Kenan Aydın olduğunu açıkladı. Peki, Yusuf Kenan Aydın kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, asıl mesleği nedir?

YUSUF KENAN AYDIN KİMDİR?

Mevcut Tunceli Belediye Başkanı Yusuf Kenan Aydın, 1969 yılında Tunceli'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Tunceli'de tamamlayan Aydın, 1996 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra meslek hayatına Elazığ Kovancılar'da başladı.

TUNCELİ'DE BAŞTABİP OLARAK GÖREV ALDI

Yusuf Kenan Aydın, mezun olduğu yıl Elazığ Kovancılar'da göreve başladı. Kovancılar'da 5 yıl görev alan Aydın, 2001 yılında Tunceli SSK Hastanesi'ne atandı. 2002-2007 yılları arasında Tunceli'de baştabip olarak görev aldı. Aydın'ın tıpta uzmanlık alanı pratisyen hekimliktir.

"HALKIMI İYİ TANIYORUM"

Yusuf Kenan Aydın, CHP İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda adaylığı hakkında şöyle konuştu: "Bugüne kadar Tunceli'de yaşamış, 21 yıllık doktorluk mesleğimin 16 yılını idarecilikle geçirmiş biri olarak, halkımı iyi tanıyor, sorunlarını sıkıntılarını çok iyi biliyorum. Bu sorunların çözümü konusunda tecrübelerime güveniyor, Tunceli sevdasının bende yarattığı cesaret, azim ve kararlılıkla mücadele edeceğime inanıyorum."

TUNCELİ SAĞLIK MÜDÜRÜ OLARAK GÖREVE ATANDI

Yusuf Kenan Aydın, 2007 yılında Tunceli Sağlık Müdürü olarak göreve atandı. Görev süresinin dolması sebebiyle görevinden ayrıldı. 2017 yılında İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi'ne doktor olarak atandı.

Tunceli'de ikamet eden Aydın, evli ve iki çocuk babasıdır.