CHP'nin Tunceli Nazımiye Adayı Yeniden Cafer Kırmızıçiçek Oldu! Cafer Kırmızıçiçek Kimdir?

31 Mart 2019 yılında yapılması planlanan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli Nazımiye Belediye Başkan adayı olarak tekrar Cafer Kırmızıçiçek'i gösterdi. Peki, Cafer Kırmızıçiçek kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Nazımiye Cafer Kırmızıçiçek için ne ifade ediyor?

CAFER KIRMIZIÇİÇEK KİMDİR?

Cafer Kırmızıçiçek, 1972 yılında Nazımiye'ye bağlı Demirce köyünde doğdu. 46 yaşında olan Kırmızçiçek, CHP ile aktif siyasetin içine girdi. Uzun yıllar ticaretle uğraşan Cafer Kırmızıçiçek, CHP Gençlik Kolları Başkanlığı ve CHP İlçe Başkanlığı yaptı.

"NAZIMİYE BİR SEVDADIR"

Nazımiye doğumlu olan Cafer Kırmızıçiçek, iki dönem boyunca Nazımiye Belediye Başkanlığı yaptı. "Nazımiye Bir Sevdadır" sloganıyla yolan çıkan Kırmızıçiçek, Nazımiye'nin tarihi ve kültürel yönünü geliştirmeye yönelik projeler üretti.

BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Cafer Kırmızıçiçek, 2009 Yerel Seçimleri'nde CHP'den ayrıldı. Bağımsız aday olarak Belediye Başkanı seçilen Kırmızıçiçek, seçimleri kazandıktan sonra CHP'ye döndü.

Cafer Kırmızıçiçek, 2009-2014 yılları arasında Nazımiye Belediye Başkanlığı görevi yaptı.

Kırmızıçiçek, 2014 Yerel Seçimleri'nde CHP'den Nazımiye Belediye Başkanı seçildi.

Cafer Kırmızıçiçek evli ve üç çocuk babasıdır.