CHP'nin Uşak Belediye Başkan Adayları Belli Oldu

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:08



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:08

CHP Parti Meclisi Toplantısının sona ermesinin ardından, CHP'nin adayları ise belli oldu.CHP Parti Meclisi toplantısının ardından yapılan açıklama ile birçok il, ilçe ve belde belediye başkan adayları belli oldu. Bu bağlamda CHP Uşak merkez belediye başkan adayı beklendiği üzere Asım Kalelioğlu olarak açıklandı.Öte yandan yine açıklanan adaylar arasında Uşak Eşme Yılmaz Tozan, Uşak Sivaslı Pınarbaşı Naci Akyürek (Mevcut Başkan), Uşak Sivaslı Selçikler İbrahim Kökçü, Uşak Eşme Yeleğen Feyzi Kaya (Mevcut Başkan), Uşak Banaz Kızılcasöğüt Ömer Biçer (Mevcut Başkan) yer aldı. - UŞAK