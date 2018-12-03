03 Aralık 2018, 15:08
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CHP'nin Yalova Koru Belediye Başkan Adayı Kamil Yaman Kimdir?

CHP

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı listeye göre, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Koru Belediye Başkan Adayı mevcut Başkan Kamil Yaman oldu. Peki, Kamil Yaman kimdir?

CHP'nin yerel seçimlerdeki adayları açıklandı. 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Koru Belediye Başkan Adayı Kamil Yaman oldu. Peki, Kamil Yaman kimdir?

KAMİL YAMAN KİMDİR?

Kamil Yaman, 25 Mayıs 1962 tarihinde Yalova'nın Koru Beldesinde dünyaya geldi. İlkokulu Koruköy İlkokulunda okuyan Kamil Yaman, orta öğrenimini Yalova Müfettiş Hamdi Girgin İlköğretim Okulunda tamamladıktan sonra liseyi Bursa Yeniyol Endüstri Meslek Lisesinde okudu. Uzun yıllar seracılıkla uğraşan Kamil Yaman, hala seracılıkla ilgilenmektedir.

KORU BELEDİYE BAŞKANI

Kamil Yaman, 29 Mart 2009 seçimlerinde CHP'den Koru Belediye Başkanı seçildi. Kamil Yaman, evli ve bir kız bir erkek çocuğu vardır.

CHP, 147 Belediye Başkan Adayını Belirledi! İşte Tam ListeCHP, 147 Belediye Başkan Adayını Belirledi! İşte Tam Liste

Yalova,Cumhuriyet Halk Partisi,Kamil Yaman
03 Aralık 2018 Pazartesi 15:08