CHP'nin Yalova Koru Belediye Başkan Adayı Kamil Yaman Kimdir?

CHP'nin yerel seçimlerdeki adayları açıklandı. 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Koru Belediye Başkan Adayı Kamil Yaman oldu. Peki, Kamil Yaman kimdir?
KAMİL YAMAN KİMDİR?
Kamil Yaman, 25 Mayıs 1962 tarihinde Yalova'nın Koru Beldesinde dünyaya geldi. İlkokulu Koruköy İlkokulunda okuyan Kamil Yaman, orta öğrenimini Yalova Müfettiş Hamdi Girgin İlköğretim Okulunda tamamladıktan sonra liseyi Bursa Yeniyol Endüstri Meslek Lisesinde okudu. Uzun yıllar seracılıkla uğraşan Kamil Yaman, hala seracılıkla ilgilenmektedir.
KORU BELEDİYE BAŞKANI
Kamil Yaman, 29 Mart 2009 seçimlerinde CHP'den Koru Belediye Başkanı seçildi. Kamil Yaman, evli ve bir kız bir erkek çocuğu vardır.
Yalova,Cumhuriyet Halk Partisi,Kamil Yaman
03 Aralık 2018 Pazartesi 15:08