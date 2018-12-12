CHP'nin Yalova Taşköprü Belediye Başkan Adayı Nedret Gülen Oldu! Nedret Gülen Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin Yalova'nın Taşköprü Beldesi Belediye Başkan Adayı açıklandı. Taşköprü Beldesinin mevcut Başkanı Nedret Gülen 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterildi. Peki, Nedret Gülen kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

NEDRET GÜLEN KİMDİR?

Mevcut Taşköprü Beldesi Belediye Başkanı Nedret Gülen, 1958 yılında Taşköprü'de dünyaya geldi. İlkokulu Yalova'da, ortaokul ve lise eğitimini Bursa'da alan Nedret Gülen 1980 yılından itibaren çeşitli okullarda ve eğitim kuruluşlarının derneklerinde görev aldı.

DAHA ÖNCE DE BAŞKANLIK YAPTI

5 sene Demokratik Sol Parti (DSP) Yalova İlçe Gençlik Kolları yönetiminde, 5 sene Doğru Yol Partisi (DYP) Yalova İlçe yönetiminde bulundu. 1994-1998 yılları arasında DYP Taşköprü belde ve Yalova il yönetiminde çalışmalarına devam etti. 1994'te Doğru Yol Partisi (DYP) Taşköprü Belediye Başkan Adayı oldu. 1999 yılında Anavatan Partisi'nden (ANAP) Taşköprü Belediye Başkanlığı'na adaylığını koydu ve kazandı. 2014 yerel seçimlerinde de CHP'nin Taşköprü adayı olan Gülen, beldenin belediye başkanıdır.

BALGÖÇ KONFEDERASYONU YÖNETİM KURULU ÜYESİ

8 senedir Bal-Göç Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeliği yapan Gülen, Taşköprü Spor Kulübü'nde kulüp sporculuğu, yöneticiliği ve başkanlığı da yapmıştır.