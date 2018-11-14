CHP'nin Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Fethi Yaşar Kimdir?

CHP, yerel seçimler için Ankara Yenimahalle'de Fethi Yaşar'ı belediye başkan adayı olarak çıkarıyor. Yenimahalle Belediye Başkan adayı Fethi Yaşar kimdir?

FETHİ YAŞAR KİMDİR?

Fethi Yaşar, 1949 yılında Afyon'un Sandıklı İlçesi'nde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Sandıklı'da, lise eğitimini de Ankara'da tamamlayan Fethi Yaşar, eğitiminden sonra serbest ticarete başladı. Ailesi ile birlikte Yenimahalle ve Siteler'de başladığı ticaret hayatına, ülkemiz ekonomisinin tekstil ve turizm alanlarında yatırımlar yaparak devam etti. Günümüzde tam entegre döşemelik ve perdelik kumaş üreten Prestige Mensucat AŞ' nin ve 4000 yatak kapasitesine sahip Yaşar Turizm A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını yürütüyor.

KÜÇÜK YAŞLARDA SİYASETE İLGİSİ VARDI

Çocukluğundan bu yana siyasete ayrı bir ilgisi olan Yaşar'ın babası uzun yıllar Sandıklı'da CHP yöneticiliği yaptı. Fethi Yaşar ise 1966 yılında Yenimahalle Gençlik Kolları'na girdi ve sonraki yıllarda CHP'de Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Sekreterliği, 1990 sonrası SHP döneminde 3 dönem Kurultay Delegeliği görevlerini yürüttü.

CHP'DEN YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Yaşar, CHP'nin yeniden açılmasıyla üç dönem Yenimahalle İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 2000 yılının sonlarında İlçe Başkanlığı görevini kendi isteğiyle dönemin genel başkanı ve genel sekreterine danışarak bıraktı. 2004-2009 yılları arasında Yenimahalle ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. Ayrıca Kurultay delegesi olan Fethi Yaşar, 2009 Yılı Mahalli İdareler Seçimi'nde Yenimahalle'den CHP adayı olarak katıldığı seçimi kazanarak Yenimahalle Belediye Başkanı seçildi. Evli, iki erkek çocuk ve üç torun sahibi olan belediye başkanı Yaşar, 2019 yerel seçimlerinde de CHP'den Yenimahalle Belediye başkan Adayı gösterildi.