CHP'nin "Yerel Seçim İç Anadolu Bölge Çalıştayı"

23 Kasım 2018 Cuma 11:07



23 Kasım 2018 Cuma 11:07

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Artık bu hükümetin lale devri bitti, bizlerin, kır çiçeklerinin devri başlıyor." dedi.Torun, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde "Yerel Seçim İç Anadolu Bölge Çalıştayı"nın ikinci gün çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.Parti olarak 12 bölgede düzenleyecekleri bölge çalıştaylarının 4'üncüsünü gerçekleştirdiklerini belirten Torun, "Bu toplantılarımızın amacı belli bilgileri size sunmak ama yanı zamanda sizlerin bölgelerinizdeki bilgileri alarak her seçim bölgesine her adaya yönelik bir propaganda dili oluşturmak." dedi.Belediyeciliği herkesten iyi bildiklerini savunan Seyit Torun, yerel yönetimlerde yapılmış ilk ne varsa bunun CHP'li belediyeler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.Bu toplantılara "arama toplantısı" dediklerini bildiren Torun, "Aradığımız en önemli şey şu; nerede hata yapıyoruz da kanıtlanmış belediyecilik başarımızı, Türkiye'nin dört bir yanına anlatamıyoruz." diye konuştu.İnsani Gelişmişlik Vakfının hazırladığı rapora göre, Türkiye'de "çok yüksek insani gelişme performansı" gösteren 30 ilçenin ilk 10'unun CHP'li belediyeler tarafından yönetildiği aktaran Torun, bu başarıyla gurur duyduklarını belirtti.Listenin en altındaki il ve ilçelere neden ulaşamadıklarını sorguladıklarını anlatan Seyit Torun, şöyle devam etti:"İç Anadolu'nun büyük kesiminde kanıtlanmış belediyecilik başarılarımızı anlatamıyoruz. Bu imkansız mı? Hayır. Biz ilhamımızı orada İstanbul dururken, bozkırda Ankara'yı başkent yapan Mustafa Kemal'den alıyoruz. İstanbul'u başkent yapmak en kolayı, ancak o zoru başardı. Burada sıfırdan Türkiye'nin başkentini inşa etti, Kayseri'yi, Aksaray'ı, Yozgat'ı, Çankırı'yı çok zor diye unutacak mıyız? Seçim sonuçları ile ilgili rakamları değerlendiriyoruz. 2011'den bu yana tüm seçimleri analiz ediyoruz. Örneğin Sivas'ın Akıncılar'da oyumuzu yüzde 4'ten 31'e yükseltmişiz, İmranlı'da 4 küsürlerden 34 küsürlere çıkmışız. Osmancık'ta oylarımızı ikiye katlamışız, hepsi 2014 seçimlerinde olmuş. Oylarımızı katlayarak hedefe yaklaşmışız, bugün niye kazanmayalım? Özellikle yerel seçimlerde doğru aday ve doğru iletişimle çok şey olur, yeter ki 'imkansız' diye düşünmeyelim.""Kentler bizi göreve çağırıyor"Söylemlerde bir fikir birliği olması gerektiğine de işaret eden Torun, "Birileri rant için şehirleri yaşanmaz hale getirebilir ama bizim işimiz talanın değil, halkın yanında olduğumuzu sabırla anlatmak. Ekonomik kriz ve yaşanmaz hale gelen kentler bizi göreve çağırıyor. Bizim işimiz suçlamak değil, halkı anlamak. Dertlere derman olmak. Artık bu hükümetin lale devri bitti, bizlerin, kır çiçeklerinin devri başlıyor. Önümüz mart, martın sonu bahar o bahara varmak için çok çalışacağız." diye konuştu.CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener de 31 Mart seçimlerinin tarihsel bir seçime dönüştüğünü belirterek "Bugün burada çok yenilikçi bir anlayışla bir toplantı yapıyoruz ve 31 Mart'a el ele gönül gönüle hazırlanıyoruz." dedi.Gün boyu sürecek çalıştaya, İç Anadolu Bölgesi'nden il ve ilçe belediye başkanları ile örgüt temsilcileri katıldı.