CHP'nin Yozgat Boğazlıyan Belediye Başkan Adayı Ali Ayık Kimdir?

Ali Ayık, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Yozgat Boğazlıyan Belediye Başkan Adayı Ali Ayık oldu. Peki, Ali Ayık kimdir?

ALİ AYIK KİMDİR?

Ali Ayık, 1970 yılında Boğazlıyan'da dünyaya geldi. Ayık, ilk, orta ve lise öğrenimini Boğazlıyan'da okudu. Ali Ayık, 1992 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. 1997 yılından itibaren Boğazlıyan Ticaret Borsasında Genel Sekreter olarak görev yapan Ali Ayık, aynı zamanda ticaretle de uğraşmaktadır. Ayık, evli ve beş çocuk babasıdır.

Ali Ayık, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Yozgat Boğazlıyan Belediye Başkan Adayı oldu.