CHP'nin Zonguldak Çaycuma Belediye Başkan Adayı Bülent Kantarcı Kimdir?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Zonguldak Çaycuma Belediye Başkan Adayı Bülent Kantarcı oldu. Peki, Bülent Kantarcı kimdir?

BÜLENT KANTARCI KİMDİR?

Bülent Kantarcı, 1954 yılında, Çaycuma'da dünyaya geldi. Bülent Kantarcı, 1955-1973 yılları arasında üç dönem Çaycuma Belediye Başkanlığı yapan Nihat Kantarcı'nın üç çocuğunun en büyüğüdür. Kantarcı, 1971 yılında İstanbul Kabataş Erkek Lisesini bitirdi. Yükseköğrenimini İstanbul Yıldız Üniversitesi'nde yaptıktan sonra, lisansüstü eğitimini de aynı akademide tamamladı. Bülent Kantarcı, 1978 yılında "Yapı" dalında İnşaat Yüksek Mühendisi diplomasını aldı.

ÇALIŞMA HAYATINA KENDİ ŞİRKETİNDE DEVAM ETTİ

1980 yılında, Çaycuma'da taahhüt ve proje firması kuran Kantarcı, 1982 yılı başında Koçkan Şirketini kurdu ve şirketin müdürü olarak çalıştı.1992 yılında da, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İş İdaresi bölümünden mezun olan Kantarcı, 2005 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi 'Yönetim Bilişim Sistemleri' yüksek lisans programını tamamladı. 1988-1995 yılları arasında, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği görevlerini yürüttü.

Bülent Kantarcı, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Çaycuma Belediye Başkanı seçilmişti. Kantarcı, evli ve iki çocuk babasıdır.