CHP Ordu Akkuş Belediye Başkan Adayı Bayram Görür Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Ordu Akkuş Belediye Başkan adayı Bayram Görür oldu. Peki, CHP Ordu Akkuş Belediye Başkan adayı olan Bayram Görür kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Bayram Görür hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN BAYRAM GÖRÜR KİMDİR?

Bayram Görür, Ordu İli, Akkuş İlçesi'nde dünyaya geldi. Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi'nde okudu. Ardından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Tarım Ekonomisi eğitimi aldı. Bayram Görür, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Şube Müdürü olarak görev yaptı. Bayram Görür, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ordu İli, Akkuş İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.