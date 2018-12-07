CHP Ordu Fatsa Belediye Başkan Adayı Ahmet Canbaz Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Ordu Fatsa Belediye Başkan adayı Ahmet Canbaz oldu. Peki, CHP Ordu Fatsa Belediye Başkan adayı olan Ahmet Canbaz kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ahmet Canbaz hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN AHMET CANBAZ KİMDİR?

Ahmet Canbaz, 13.03.1967 tarihinde Ordu ili, Çamaş ilçesi, Budak Köyü'nde dünyaya geldi. 1973-1978 yılları arasında Budak Köyü İlkokulu'ndan mezun olan Canbaz, 1978-1981 yılları arasında Fatsa Ortaokulu'ndan, 1981- 1984 tarihleri arasında ise Çanakkale Lisesi'nden mezun oldu. 1984-1988 yılları arasında İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyarak hukuk diploması aldı.

1999'DAN BERİ AVUKATLIK YAPIYOR

Ahmet Canbaz, avukatlık stajı ve askerlik görevini tamamlamasının ardından 24.12.1999 tarihinde Fatsa İlçesi'nde serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Avukatlık mesleğine başladığı 24.12.1999 tarihinden bu yana aralıksız bir şekilde Ordu Barosu'na bağlı olarak Fatsa İlçesi'nde avukatlık faaliyetlerini sürdürmektedir. 2003 yılına kadar yalnız sürdürdüğü avukatlık faaliyetini bu tarihten sonra Canbaz Hukuk Bürosu olarak devam ettirmektedir. Evli ve 4 çocuk babası olan Ahmet Canbaz, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Ordu İli Fatsa İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.