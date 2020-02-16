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CHP Ordu İl Başkanlığına Atila Şahin seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Ordu İl Başkanlığına Atila Şahin seçildi.

16.02.2020 22:06 | Son Güncelleme: 16.02.2020 22:06CHP Ordu İl Başkanlığına Atila Şahin seçildi
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Başkanlığına Atila Şahin seçildi.

Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimde Av.Atila Şahin, Osman Güngör, Osman Çakmak yarıştı. 450 delegenin oy kullandığı seçimde Av. Atila Şahin 225, Osman Güngör 201, Osman Çakmak 14 oy aldı.

CHP Ordu İl Başkanı seçilen Av. Atila Şahin'in başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Samet Akbaş, Mahir Çol, Atilla Çoluk, Fusün Erbaş, Kani Ergün, Derya Gürsoy, Bulut Gürsoy, Şahin Kalafat, Nurgül Kapan, Mehmet Kaptanoğlu, Onur Doğan Lafçı, Eda Zeliha Memecan, Devrim Mert, Gözde Öz, Meltem Saraner Yıldız, Barış Sayan, Gözde Gül Tahtabacak, Ersin Yakan, Nedim Yavuz, Mert Yüksel. - ORDU

Cumhuriyet Halk Partisi, Osman Güngör, Ordu, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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