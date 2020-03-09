CHP Parti Meclisi, büyük kurultay öncesi son kez toplanıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı, 12 Mart'ta parti genel merkezinde yapılacak.
09.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:35
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı, 12 Mart'ta parti genel merkezinde yapılacak.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :CHP Parti Meclisi, büyük kurultay öncesi son kez toplanıyor
Etiketler : Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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