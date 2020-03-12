CHP Parti Meclisi, koronavirüsle ilgili gerekli tedbirleri almak ve 37. Olağan Kurultayla ilgili...
CHP Parti Meclisi, koronavirüsle ilgili gerekli tedbirleri almak ve 37. Olağan Kurultayla ilgili çalışmaları yapmak üzere MYK'ye yetki verdi.
12.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:02
CHP Parti Meclisi, koronavirüsle ilgili gerekli tedbirleri almak ve 37. Olağan Kurultayla ilgili çalışmaları yapmak üzere MYK'ye yetki verdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Merkez Yürütme Kurulu, CHP Parti Meclisi, Politika
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