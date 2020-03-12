CHP PM, kurultay için MYK'ye tam yetki verdi
CHP Parti Meclisi (PM), 37. Olağan Kurultayla ilgili çalışmaları yürütmek ve gerekli kararları almak için MYK'ye yetki verdi.
12.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:20
CHP Parti Meclisi (PM), 37. Olağan Kurultayla ilgili çalışmaları yürütmek ve gerekli kararları almak için MYK'ye yetki verdi.
CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Koronavirüsle ilgili gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Enfeksiyon Uzmanı ve PM üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer tarafından geniş kapsamlı bir sunum yapıldı.
Tıp doktoru olan bazı PM üyelerinin de değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda, 28-29 Mart'ta yapılacak 37. Olağan Kurultay süreci de ele alındı.
Son toplantısını yapan PM, 37. Olağan Kurultayla ilgili çalışmaları yürütmek ve gerekli kararları almak için MYK'ye yetki verdi. MYK'nin, kurultayla ilgili "erteleme", "seyircisiz yapılma" gibi gerekli kararı, gelişmelere göre vermesi bekleniyor.
Parti girişine termal kamera
CHP'de koronavirüsle ilgili tedbirler kapsamında parti girişine termal kamera konulması kararı verildi.
Sipariş edilen termal kameranın ziyaretçilerin alındığı kapı girişine konulacağı bildirildi.
CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Koronavirüsle ilgili gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Enfeksiyon Uzmanı ve PM üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer tarafından geniş kapsamlı bir sunum yapıldı.
Tıp doktoru olan bazı PM üyelerinin de değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda, 28-29 Mart'ta yapılacak 37. Olağan Kurultay süreci de ele alındı.
Son toplantısını yapan PM, 37. Olağan Kurultayla ilgili çalışmaları yürütmek ve gerekli kararları almak için MYK'ye yetki verdi. MYK'nin, kurultayla ilgili "erteleme", "seyircisiz yapılma" gibi gerekli kararı, gelişmelere göre vermesi bekleniyor.
Parti girişine termal kamera
CHP'de koronavirüsle ilgili tedbirler kapsamında parti girişine termal kamera konulması kararı verildi.
Sipariş edilen termal kameranın ziyaretçilerin alındığı kapı girişine konulacağı bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, CHP Parti Meclisi, Politika
Manşet
Haberler
Haberler
Son Dakika: HDP, koronavirüs nedeniyle tüm nevruz etkinliklerini iptal etti
Haberler
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Haberler
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Haberler
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Haberler
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Haberler
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Haberler
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu