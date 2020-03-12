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CHP PM, kurultay için MYK'ye tam yetki verdi

CHP Parti Meclisi (PM), 37. Olağan Kurultayla ilgili çalışmaları yürütmek ve gerekli kararları almak için MYK'ye yetki verdi.

12.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:20
CHP PM, kurultay için MYK'ye tam yetki verdi
CHP Parti Meclisi (PM), 37. Olağan Kurultayla ilgili çalışmaları yürütmek ve gerekli kararları almak için MYK'ye yetki verdi.
CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Koronavirüsle ilgili gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Enfeksiyon Uzmanı ve PM üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer tarafından geniş kapsamlı bir sunum yapıldı.
Tıp doktoru olan bazı PM üyelerinin de değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda, 28-29 Mart'ta yapılacak 37. Olağan Kurultay süreci de ele alındı.
Son toplantısını yapan PM, 37. Olağan Kurultayla ilgili çalışmaları yürütmek ve gerekli kararları almak için MYK'ye yetki verdi. MYK'nin, kurultayla ilgili "erteleme", "seyircisiz yapılma" gibi gerekli kararı, gelişmelere göre vermesi bekleniyor.
Parti girişine termal kamera
CHP'de koronavirüsle ilgili tedbirler kapsamında parti girişine termal kamera konulması kararı verildi.
Sipariş edilen termal kameranın ziyaretçilerin alındığı kapı girişine konulacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, CHP Parti Meclisi, Politika

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