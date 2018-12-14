CHP Pm Tarihi Öne Alındı

CHP Parti Meclisi
(PM), yerel seçim gündemi ile 18 Aralık
Salı günü toplanacak.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, daha önce 24 Aralık'ta toplanacağı belirtilen CHP PM'nin, İYİ Parti
ile ittifak görüşmelerinin olumlu sonuçlanması nedeniyle 18 Aralık Salı gününe alındığı belirtildi.
PM'de İYİ Parti ile yapılan yerel seçim ittifak metninin yanı sıra CHP'nin İstanbul
adayının da görüşülmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, dün İstanbul'da adı büyükşehir belediye başkanlığı için konuşulan Beylikdüzü
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
ile 1,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.
CHP'de şimdiye kadar 464 belediye başkan adayı netleşti. Açıklanan adaylardan 8'i büyükşehir 20'si de il belediye başkan adayıydı.
Aralık,CHP Parti Meclisi,Cumhuriyet Halk Partisi
14 Aralık 2018 Cuma 10:51