CHP Pm Toplandı

CHP'de 24 Ekim'de toplanan Parti Meclisinde (PM) 105 ilçe ve belde belediye başkan adayı açıklanırken, 150 civarında aday ise bugün toplanan Parti Meclisi'nde belirlenecek. CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. PM öncesinde Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) topladı. MYK'da parti örgütlerinden gelen talep ve anketler değerlendirildi. PM'ye ise belediye başkan adaylığı konusunda üzerinde hemfikir olunan isimlerin sunulması bekleniyor. PM toplantısı sonrasında yaklaşık 150 ismin açıklanması bekleniyor.
(Pelin Üzek Kılıç/İHA)
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:26