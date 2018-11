CHP Pm Toplantısı (2)

1



Adana



İmamoğlu







Kasım



Karaköse







2



Adana



Tufanbeyli







Ahmet



Aktürk







3



Adıyaman



Çelikhan



Pınarbaşı



Mahmut



Alan







4



Adıyaman



Tut







Mehmet



Kılıç







5



Adıyaman



Besni



Şambayat



Nejdet



Arıcı



Mevcut Başkan



6



Adıyaman



Besni







Vakkas



Acar







7



Afyonkarahisar



Sülümenli







İsmail



Özakman







8



Afyonkarahisar



Çay



Pazarağaç



Fahrettin



Mutlu







9



Ağrı



Tutak







Erkan



Sayan







10



Ağrı



Taşlıçay







Kubbettin



Tekgül







11



Aksaray



Merkez



Taşpınar



Cihan



Yüksel



Mevcut Başkan



12



Aksaray



Merkez



Yeşiltepe



Tahsin



Çelik



Mevcut Başkan



13



Aksaray



Merkez



Yeşilova



Sibel



Muştu







14



Amasya



Merzifon







Alp



Kargı



Mevcut Başkan



15



Ankara



Çankaya







Alper



Taşdelen



Mevcut Başkan



16



Ankara



Yenimahalle







Fethi



Yaşar



Mevcut Başkan



17



Ankara



Elmadağ







Adem Barış



Aşkın







18



Antalya



Manavgat







Sükrü



Sözen



Mevcut Başkan



19



Antalya



Kemer







Mustafa



Gül



Mevcut Başkan



20



Ardahan



Göle



Köprülü



Engin



Sarıkaya







21



Artvin



Kemalpaşa







Ergül



Akçiçek



Mevcut Başkan



22



Aydın



Koçarlı







Mutlu



Öztürk



Mevcut Başkan



23



Balıkesir



Balya







Orhan



Gaga







24



Balıkesir



Havran







Bedri



Şahin







25



Balıkesir



Manyas







Tancan



Barçın



Mevcut Başkan



26



Balıkesir



Burhaniye







Ali Kemal



Deveciler







27



Bartın



Kurucaşile







Nergis



Kartal







28



Batman



Gercüş







Hamdiye



Öner







29



Batman



Hasankeyf







Orhan



Cihan







30



Batman



Beşiri







Genco



Özel







31



Batman



Kozluk







Savaş



Durmaz







32



Batman



Sason







Adnan



Yaşar







33



Bilecik



İnhisar







Ayhan



Ödübek







34



Bingöl



Yayladere







Sabri



Akyürek



Mevcut Başkan



35



Bingöl



Yedisu







Veysel



Yaygan







36



Bingöl



Kiğı







Yılmaz



Gündüz



Mevcut Başkan



37



Bitlis



Adilcevaz



Aydınlar



İsmet



Özçalımlı







38



Bitlis



Mutki



Kavakbaşı



Mezher



Özdeş







39



Bitlis



Güroymak



Günkırı



Servet



Başelçin







40



Bitlis



Güroymak



Gölbaşı



Cuma



Siri







41



Burdur



Bucak



Kızılkaya



Şeref



Coşar







42



Bolu



Mengen







Turhan



Bulut



Mevcut Başkan



43



Bolu



Mudurnu







Mehmet



İnegöl



Mevcut Başkan



44



Bolu



Yeniçağa







Adnan



Güngör







45



Bolu



Dörtdivan







İlyas



Özalp







46



Bursa



Orhangazi







Şaban Çetin



Çoklar







47



Bursa



Harmancık







Ahmet



Tufan







48



Bursa



Orhaneli







Vildan



Koç







49



Çanakkale



Çan







Bülent



Öz







50



Çanakkale



Çan



Terzialan



Feride



Demirbaş







51



Çanakkale



Ayvacık







Mesut



Bayram







52



Çanakkale



Ezine







Halil



Büyükerol







53



Çanakkale



Lapseki



Çardak



Metin



Semerci







54



Çankırı



Eldivan







Afife Ülkü



Kavalalı







55



Çankırı



Kurşunlu







Tevfik Metin



Aktaş







56



Denizli



Serinhisar







Hüseyin



Gemi







57



Denizli



Çivril







Ömer



Köseoğlu







58



Denizli



Pamukkale







Ahmet



Divarcı







59



Denizli



Güney







Mustafa



Urtekin







60



Diyarbakır



Çüngüş







Muhiddin



Yıldırım







61



Düzce



Akçakoca







Fikret



Albayrak







62



Düzce



Gölyaka







Abdullah



Şahin







63



Eskişehir



Han







Erdal



Şanlı



Mevcut Başkan



64



Eskişehir



Mahmudiye







İshak



Gündoğan



Mevcut Başkan



65



Eskişehir



Odunpazarı







Kazım



Kurt



Mevcut Başkan



66



Eskişehir



Tepebaşı







Ahmet



Ataç



Mevcut Başkan



67



Gaziantep



Karkamış







Ali



Doğan







68



Gaziantep



Araban







Hasan



TRUE







69



Giresun



Tirebolu







Burhan



Takır







70



Giresun



Eynesil







Ahmet Latif



Karadeniz







71



Gümüşhane



Şiran







Hüseyin



Kaya







72



Hatay



Antakya







Hikmet



Hatunoğlu







73



Kahramanmaraş



Andırın







Ahmet



Rüzgar







74



Kahramanmaraş



Elbistan







Onur



Gürbüz







75



Kars



Arpaçay







Enver



Akkaya







76



Kars



Susuz







Oğuz



Yantemur







77



Kastamonu



Devrekani







İlhan



Tuncer







78



Kastamonu



Bozkurt







Güvenç



Demirezen







79



Kayseri



Bünyan







Mustafa



Naldız







80



Kayseri



Felahiye







Kerim



Karakoç







81



Kocaeli



Darıca







Yakup



Törk







82



Kocaeli



Karamürsel







Ahmet



Çalık







83



Karabük



Yenice



Yortanpazarı



İsmail



Elemen







84



Kütahya



Dumlupınar







Zekeriya



Yılmaz







85



Kütahya



Domaniç







Mustafa Temel



Ergün







86



Kütahya



Domaniç



Çukurca



Ceyhun



Ergün







87



Kütahya



Altıntaş







Doğan



Akbunar







88



Kırıkkale



Sulakyurt







Tamer



Cihan







89



Manisa



Gölmarmara







Birol



Bak







90



Manisa



Saruhanlı







Zeki



Bilgin







91



Manisa



Kırkağaç







Şerif Ozan



İren







92



Nevşehir



Derinkuyu







Mustafa



Erdem







93



Nevşehir



Merkez



Sulusaray



Derviş



Dursun







94



Niğde



Altunhisar







Abdi



Mercan







95



Niğde



Ulukışla







Mustafa



Önen







96



Ordu



Fatsa







Ahmet



Canbaz







97



Ordu



Aybastı







Özdilek



Aydoğan







98



Ordu



Gölköy







Cengiz



Sarıyer







99



Ordu



Akkuş







Bayram



Görür







100



Sakarya



Serdivan







Zafer



Kazan







101



Sakarya



Karapürçek







Nizamettin



Yıldız







102



Samsun



Yakakent







Ramazan



Şensoy







103



Samsun



Çarşamba







Altan



Karabulut







104



Sinop



Erfelek







Muzaffer



Şimşek



Mevcut Başkan



105



Sinop



Gerze







Osman



Belovacıklı



Mevcut Başkan



106



Sivas



Gemerek



Çepni



Gülbeden



Yüksel







107



Sivas



İmranlı







Murat



Açıl







108



Sivas



Şarkışla







Ayfer



Temel







109



Şanlıurfa



Hilvan







Abuzer



Bebe







110



Şanlıurfa



Akçakale







Ahmet



Geçit







111



Şanlıurfa



Halfeti







Ekrem



Morçiçek







112



Şanlıurfa



Suruç







Kemal



Eşsiz







113



Şanlıurfa



Harran







Mehmet



İngin







114



Şanlıurfa



Viranşehir







Şehmus



Dodukanlıoğlu







115



Tunceli



Mazgirt



Akpazar



Cemal



Bulut







116



Tunceli



Hozat







Seyfi



Geyik







117



Tunceli



Mazgirt







İsmail



Toprak







118



Uşak



Eşme







Yılmaz



Tozan







119



Uşak



Sivaslı



Pınarbaşı



Naci



Akyürek



Mevcut Başkan



120



Uşak



Sivaslı



Selçikler



İbrahim



Kökçü







121



Uşak



Eşme



Yeleğen



Feyzi



Kaya



Mevcut Başkan



122



Uşak



Banaz



Kızılcasöğüt



Ömer



Biçer



Mevcut Başkan



123



Van



Çaldıran







Muhamed



Aladağ







124



Yalova



Armutlu







Ali



Çetinkaya







125



Yalova



Altınova



Kaytazdere



Ali



Kangal



Mevcut Başkan



126



Yalova



Altınova



Subaşı



Turan



Canbay







127



Yalova



Çınarçık







Avni



Kurt



Mevcut Başkan



128



Yalova



Çınarcık



Koru



Kamil



Yaman



Mevcut Başkan



129



Yalova



Çiftlikköy







Nedim



Güler







130



Zonguldak



Devrek



Çaydeğirmeni



Hayrettin



Çataklı







131



Zonguldak



Çaycuma



Saltukova



Alim



Genç







132



Zonguldak



Alaplı



Gümeli



Ahmet



Saydam



Mevcut Başkan



133



Zonguldak



Kozlu







Cengiz



Bank







134



Zonguldak



Merkez



Beycuma



Hayati



Açıkgöz







135



Zonguldak



Kilimli







Ali Aslan



Kılıç



Mevcut Başkan



136



Zonguldak



Kilimli



Çatalağzı



Adnan



Akgün



Mevcut Başkan



137



Balıkesir



BŞB







Ahmet



Akın



Milletvekili



138



Artvin



Merkez







Demirhan



Elçin







139



Batman



Merkez







Enver



Erdem







140



Bingöl



Merkez







Vahdettin



Uzunyayla







141



Gümüşhane



Merkez







Bedri



Ağaç







142



Uşak



Merkez







Asım



Kalelioğlu







143



Erzincan



Merkez







İsmail



Taş







144



Karabük



Merkez







Mehmet



Durum







145



Burdur



Merkez







Ali Orkun



Ercengiz



Mevcut Başkan



146



Giresun



Merkez







Kerim



Aksu



Mevcut Başkan



147



Yalova



Merkez







Vefa



Salman



Mevcut Başkan





14 Kasım 2018 Çarşamba 16:57



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:57

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Tüm ülkenin kalkınması, refahı ve huzuru tabandan, belediyelerden geçer. Bizim belediye başkanlarımız hem bölgesinin hem de ülkemizin refah ve huzuruna taliptir." dedi.CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yerel seçim hazırlıklarının ele alındığı toplantı 3 saat sürdü.Bugün gerçekleştirdikleri MYK ve PM toplantılarının ardından 147 belediye başkanı adayını daha belirledikleri belirten Torun, bugünkü adayları arasında 1 Büyükşehir, 10 il adayı bulunduğunu bildirdi."Adaylarımızın hepsi de örgütümüzün ve yereldeki tüm kesimlerin üzerinde mutabık oldukları isimlerdir." diyen Seyit Torun, açıklanan tüm adayları tebrik etti.Torun, bugünkü toplantılarda örgütlerin isteği üzerine aday belirleme yöntemi olarak da "eğilim yoklaması yöntemi"nin uygulanması kararını aldıklarını kaydetti.Adayları tespit ederken çok çeşitli araştırmalar yaptıklarını aktaran Torun, şöyle konuştu:"Ekiplerimiz sürekli sahada ve örgütümüz sürekli sahadan gelen bilgileri değerlendiriyor. Sahada sadece partimizin ve adaylarımızın bilgisini ölçmüyor çok çeşitli açılardan bir Türkiye fotoğrafı çekiyoruz. Bölgesinin ve ülkemizin sorunlarına kim çözüm üretebilir, onu belirliyoruz. Bunun için ince eleyip sık dokuyoruz.Yaptırdığımız araştırmalar, seçmenlerin öncelikle iktidara alternatif bir değişim istediğini gösteriyor. Seçmenin en büyük isteği seçtikleri başkanların sarayın değil, kendilerinin dertlerini ve beklentilerini anlayan insanlar olması. Vatandaşlarımız partilerden ve belediye başkanından kendini dinleyecek, anlayacak ve dertlerine çare olacak yönetimler oluşturmalarını istiyor. Seçmenler yerelliğe ve yerel demokrasiye, huzur ve refahı sağlayacak yeni bir belediyecilik anlayışı bekliyor.""CHP oyları yükseliyor"Sahadaki tarafsız araştırmaların CHP oylarının sürekli yükselişini ortaya koyduğunu savunan Seyit Torun, araştırmaların her partiden CHP'ye oy kaymaları yaşandığını gösterdiğini de söyledi.CHP'li belediyelerin huzur ve bereket getirdiğini, en yaşanabilir şehirleri ortaya çıkardığını iddia eden Torun, bunun sadece insani gelişmişlik endekslerinde değil, seçmen nezdinde de görüldüğünü aktardı.Seçmenin evinde ve ülkede huzur istediğine değinen Torun, şunları kaydetti:"Bizim belediyelerimiz huzurun ve bereketin teminatıdır. Kazanacağımız her yerde başkanlarımızın ekipleriyle birlikte halkımızın huzuru için canla başla çalışacaklarına güvenim tamdır. Huzur ve bereketin CHP'li belediyelerde olduğunu hem seçmen biliyor hem de her türlü tarafsız araştırmalar bunu gösteriyor. Örneğin hafta sonu kamuoyuna açıklanan Birleşmiş Milletler Raporu halkı en çok ilgilendiren sağlık, eğitim ve sosyal yaşam başta olmak üzere tüm önemli alanlarda CHP'li belediyelerin AKP'li belediyelerden çok çok önde olduğunu gösterdi. Bu rapora göre, çok yüksek insani gelişmişlik kategorisine Türkiye'den giren 30 ilçenin 20'si CHP'li. Öte yandan tüm CHP'li belediyelerin yüzde 24'ü yüksek insani gelişmişlik grubuna girerken AKP'den ise sadece yüzde 6. Türkiye belediyelerinin yüzde 60'ını elinde tutan AKP'nin başarısızlığı bu rakamlara göre çok daha açık görülmektedir.Belediye başkan adaylarımızın tümünün önüne bölgelerini insani gelişmişlikte en üst sıralara çıkarma hedefi koyuyoruz. Ülkemiz hem içeride hem de dışarıda çok zor bir süreçten geçmektedir. Türkiye'nin ekonomik krizi ile demokrasi bunalımı iç içe geçmiş durumda. Tüm ülkenin kalkınması, refahı ve huzuru tabandan, belediyelerden geçer. Bizim belediye başkanlarımız hem bölgesinin hem de ülkemizin refah ve huzuruna taliptir."Soruları yanıtladıPM'de, aday belirlemede yöntemin nasıl olacağı konusunda tartışmalar yaşanıp yaşanmadığına yönelik bir soru üzerine Torun, "PM'de genel bir değerlendirme yapıldı ancak bir karşıtlık veya herhangi bir olumsuzluk olmadı. Biz bilgilerimizi aktardık, PM üyelerimiz de düşüncelerini aktardı ve birçok kararımız oy birliği, birçok kararımız da oy çokluğu ile çıktı." dedi.Dün gerçekleşen İYİ Parti ziyaretine ilişkin Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bir bilgilendirme yapıp yapmadığının sorulması üzerine Torun, Kılıçdaroğlu'nun MYK'de ve PM'de bu konuya değinmediğini, görüşmeyle ilgili gerekli açıklamanın dün yapıldığını söyledi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki 4'lü zirveye yönelik eleştirilerine verdiği yanıtın hatırlatılması üzerine Torun, "Ömer Çelik'i tekrar o günkü görüşmeleri incelemeye davet ediyorum. Orada ifadede, DEAŞ, El Nusra cephesi, El Kaide, DEAŞ'la bağlantılı tüm oluşumlar geçiyor ama YPG ve PYD yok. Niye yok? Biz bu soruyu soruyoruz. Terör örgütlerini sayarken bir çoğunu, hatta bileşenlerini sayıyorsunuz da YPG'yi ve PYD'yi niye almıyorsunuz? Bu dörtlü zirvede bununla ilgili bir ifade niye yer almıyor, onu soruyoruz sadece." dedi.Çelik'in, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la ilgili açıklamaları da sorulan Seyit Torun, şu açıklamaları yaptı:"Kadir Mısırlıoğlu, gerçekten içimizi yaralayan, acıtan bir konu. Biz onun saçmalıklarını hükümet ve yetkililer kabul ediyor mu etmiyor mu, onu merak ediyoruz. Resmi bir üniformayla ve devletin resmi aracıyla Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı makamında oturan kişi, niye 10 Kasım'dan bir gün önce ziyaret ediyor. Acaba onun düşüncelerini savunduğu için mi, yoksa bir başka amaç için mi? Kaldı ki Sayın Diyanet İşleri Başkanı bu günü özellikle mi seçmiştir ve kendisinin ziyareti, devletin resmi üniformasıyla basın huzurunda mı insani hale gelmiştir? Biz bunu merak ediyoruz. Bugün Ömer Çelik'in de açıklamalarından gördüğümüze göre Kadir Mısırlıoğlu'nun düşüncelerini herhalde bunlar reddetmiyor olsalar gerek ki bunu aklamaya çalışıyorlar. Bu gerçekten hepimizin içini yaralamıştır, hepimizi üzmüştür. Kaldı ki Kadir Mısırlıoğlu'nun saçmalıklarını da hepimiz çok iyi biliyoruz ve Cumhuriyet'in değerlerine ve Mustafa Kemal Atatürk'e kullandığı cümleleri de gayet iyi biliyoruz. 10 Kasım'da Atatürk'e methiye düzenler acaba Kadir Mısırlıoğlu'nun düşüncelerini kabul ediyorlar mı etmiyorlar mı? Biz bunu merak ediyoruz."Mansur Yavaş'ın adaylığının gündeme gelip gelmediği ve Yavaş'ın "rozetsiz adaylık" açıklaması konusunda Seyit Torun, Mansur Yavaş'la ilgili bir değerlendirme yapılmadığını, gündeme gelmediğini söyledi."Sizin görüşünüz nedir?" sorusu üzerine Torun, "Ben Mansur Yavaş'ın ne ifade etmek istediğini bilmiyorum ama mutlaka seçime katılan adayların rozetleri olur. Ama belediye başkanı seçildikten sonra rozeti çıkarır." dedi.CHP PM'de kabul edilen il ve ilçe belediye başkan adayları şöyle:(Bitti)