Haberler » Politika » CHP, RTÜK üyeliği düşürülen Bildirici'yi yeniden aday gösterdi - Haber

CHP, RTÜK üyeliği düşürülen Bildirici'yi yeniden aday gösterdi

RTÜK üyeliği düşürülen Faruk Bildirici, CHP yönetimi tarafından yeniden RTÜK üyesi adayı olarak gösterildi.

27.11.2019 20:37 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:37CHP, RTÜK üyeliği düşürülen Bildirici'yi yeniden aday gösterdi

RTÜK üyeliği düşürülen Faruk Bildirici, CHP yönetimi tarafından yeniden RTÜK üyesi adayı olarak gösterildi.

CHP kontenjanından RTÜK üyesi seçilen ve kısa bir süre sonra üyeliği düşürülen Faruk Bildirici, parti yönetimi tarafından yeniden aday gösterildi. CHP'nin yeniden RTÜK üyesi adayı olarak TBMM Başkanlığı'na bildirdiği Faruk Bildirici için Genel Kurulu'nda oylama yapılacak.

CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan Faruk Bildirici'nin üyeliği, 2'ye karşı 6 oyla 31 Ekim'de düşürülmüştü. Bildirici, üyeliğinin düşürülmesi kararı hakkında yürütmenin durdurulması ve sonrasında iptal edilmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Bu arada Bidirici'nin Genel Kurul'da yeniden RTÜK üyesi seçilebilmesi için AK Parti'nin destek vermesi gerekiyor.



Cumhuriyet Halk Partisi, Faruk Bildirici, Politika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Haberleri
20:57 İSEDAK toplantısında aile fotoğrafı çekildi, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla da fotoğrafa...
20:37 CHP, RTÜK üyeliği düşürülen Bildirici'yi yeniden aday gösterdi
19:56 TBMM Başkanı Şentop Cibuti'ye geldi
19:52 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan'ı kabul etti
19:44 İslam Kalkınma Bankası Türkiye'de çeşitli anlaşmalar imzaladı
17:49 İnce'nin "Teknede birlikte tatil yaptılar" sözlerine Tuncay Özkan'dan sert yanıt: Kiminle tatil yapıp dost olacağıma müfteriler karar veremez
16:29 Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu
16:20 Bir ilçe kara teslim! Kısa sürede her yer bembeyaz oldu
16:16 Karamollaoğlu'ndan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında ilk açıklama: Ortada bir şey yokken gündem oluştu
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
10:34 Fenomen Merve Taşkın, Twitter hesabından üstsüz pozlarını paylaştı
09:05 Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi
27.11.2019 21:14:09