CHP Sakarya Serdivan Belediye Başkan Adayı Zafer Kazan Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Sakarya Serdivan Belediye Başkan adayı Zafer Kazan oldu. Peki, CHP Sakarya Serdivan Belediye Başkan adayı olan Zafer Kazan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Zafer Kazan hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN ZAFER KAZAN KİMDİR?

Sakarya Barosuna kayıtlı olan Avukat Zafer Kazan, 1977 yılında Sakarya Karasu'da dünyaya geldi. İlkokulu Karasu'nun Limandere Beldesi'nde, Ortaokulu ise İzmit Mehmet Akif Orta Okulu'nda tamamladı. Liseyi Adapazarı Ali Dilmen Lisesi'nde okudu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümünü kazandı. 2000 yılında hukuk eğitimini tamamladı.

SAKARYA BARO BAŞKANI OLDU

Zafer Kazan, Sakarya Barosu bünyesinde avukatlık stajını tamamlamasının ardından 2002 yılında faal olarak avukatlık mesleğine başladı. 2014 yılında Sakarya Barosu'na kayıtlı 400 avukat ile yapılan Sakarya Barosu'nun 51'inci genel kurul toplantısında 179 oy alarak Sakarya Baro Başkanı oldu.

2019 YEREL SEÇİMLERİNDE ADAY OLDU

Ticaret ve Bankacılık, İdare Hukuku ve Gayrimenkul davalarıyla ilgili tecrübesi olan Av. Zafer Kazan, Ceza Hukuku ve Aile Hukuku davalarına ilgi duymaktadır. Halen Sakarya Barosuna kayıtlı olarak görev yapmakta olan Zafer Kazan'ın hobileri arasında futbol ve satranç oynamak yer alır. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Serdivan Belediye Başkan adayı oldu.