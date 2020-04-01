CHP Salıpazarı İlçe Başkanı Mustafa Aydoğdu hayatını kaybetti
CHP Salıpazarı İlçe Başkanı Mustafa Aydoğdu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
01.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:16
CHP Salıpazarı İlçe Başkanı Mustafa Aydoğdu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
CHP Salıpazarı İlçe Başkanlığına 2019 yılının Aralık ayında seçilen ve uzun süredir diyaliz tedavisi gördüğü belirtilen 72 yaşındaki Mustafa Aydoğdu'nun diyaliz tedavisi için gittiği hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Aydoğdu'nun cenazesinin yarın saat 14.00'te Gökçeli Mahallesi'ndeki evinin önünde cenaze namazının kılınmasının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
CHP Salıpazarı İlçe Başkanlığına 2019 yılının Aralık ayında seçilen ve uzun süredir diyaliz tedavisi gördüğü belirtilen 72 yaşındaki Mustafa Aydoğdu'nun diyaliz tedavisi için gittiği hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Aydoğdu'nun cenazesinin yarın saat 14.00'te Gökçeli Mahallesi'ndeki evinin önünde cenaze namazının kılınmasının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Aydoğdu, Salıpazarı, Aralık, Güncel