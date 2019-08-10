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CHP Samsun Milletvekili Hancıoğlu'dan Kurban Bayramı mesajı

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

10.08.2019 12:46 CHP Samsun Milletvekili Hancıoğlu'dan Kurban Bayramı mesajı
CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Hancıoğlu, mesajında bayramların kardeşliğin, birlik ve beraberliğin güçlendiği, paylaşma ve dayanışma duygularını pekiştirdiği anlar olduğunu belirtti.
Bayramların huzur, mutluluk ve sevinç getirmesini dileyen Hancıoğlu, şunları kaydetti:
"İçimizin huzur, mutluluk ve sevinçle dolduğu bu kutsal günlerde en büyük arzumuz, memleketimizin neresinde olursa olsun her yurttaşımızın aynı duyguları yaşayabilmesidir. İnsanlar arasında hiçbir ayırımın yapılmadığı, herkesin sevgi, dostluk ve kardeşlik duygularıyla birbirine sarıldığı, sevincine, hüznüne ortak olabildiği günlere kavuşmak, hedefimiz ve yolumuz olmalıdır. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bize bu topraklar üzerinde özgürce yaşamayı nasip eden hürriyet kahramanları ve aziz şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyor, milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."

Cumhuriyet Halk Partisi, Kurban Bayramı, Milletvekili, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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