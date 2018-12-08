CHP Şanlıurfa Suruç Belediye Başkan Adayı Kemal Eşsiz Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Şanlıurfa Suruç Belediye Başkan adayı Kemal Eşsiz oldu. Peki, CHP Şanlıurfa Suruç Belediye Başkan adayı olan Kemal Eşsiz kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Kemal Eşsiz hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN KEMAL EŞSİZ KİMDİR?

Kemal Eşsiz, 1968 yılında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dünyaya geldik. 27. dönem CHP Şanlıurfa milletvekili adayı oldu. Kemal Eşsiz, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Şanlıurfa İli Suruç İlçesi Belediye Başkan adayı oldu. Tarım arazileri bulunan Kemal Eşsiz, evli ve 6 çocuk babasıdır.