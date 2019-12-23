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CHP Saruhanlı ve Selendi'de başkanlar belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Saruhanlı ve Selendi ilçe teşkilatlarında yeni başkanlar belli oldu.

23.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:51 CHP Saruhanlı ve Selendi'de başkanlar belli oldu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve ilçe teşkilatlarında yeni başkanlar belli oldu.

Cumhuriyet Halk Partisinin ilçe kongreleri tüm hızıyla devam ediyor. Saruhanlı ve Selendi ilçelerinde yapılan olağan genel kurullarda CHP Saruhanlı İlçe Başkanlığına Hasan Levent seçilirken, Selendi İlçe Başkanlığında ise mevcut başkan Selim Kurt güven tazeledi.

Saruhanlı'da Levent dönemi

CHP Saruhanlı İlçe Başkanlığı'nın olağan kongresi, Serdar Yaralı Kültür Merkezinde yapıldı. Kongreye CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Eski Milletvekilleri Hasan Ören ve Tur Yıldız Biçer, İl Başkanı Semih Balaban, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve partililer katıldı. CHP İlçe Başkanı Aysun Helvacıoğlu'nun aday olmadığı kongredeki Başkanlık seçimine tek aday olarak katılan Hasan Levent, delegelerin oyu ile partinin yeni ilçe başkanı seçildi.

CHP Selendi'de Kurt, güven tazeledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Selendi İlçe Başkanlığı'na atamayla gelen mevcut başkan Selim Kurt'un gerçekleştirilen olağan genel kurulda tek liste olarak girdiği seçimde delegelerin güvenoyunu alarak başkan seçildi.

CHP Selendi İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirilen kongrenin Divan Başkanlığını Ramazan Kılınç yaptı. Partiye kayıtlı 68 delegeden 54 delegenin oy kullandığı kongrede 2018 aralık ayında genel merkez tarafından atanarak göreve getirilen Selim Kurt kullanılan oyların tamamını alarak CHP İlçe başkanlığına seçildi.

Kongreye CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, İl Başkanı Semih Balaban, İlçe Parti Başkanları ile partililer katıldı. - MANİSA

Cumhuriyet Halk Partisi, Selim Kurt, Saruhanlı, Selendi, Politika

Kaynak: İHA

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