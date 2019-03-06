CHP Seçimden Sonra Kaç Parçaya Bölüneceğini Konuşmalı"

Kaynak: AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP'den istifa ederek DSP'ye gidenler olduğunu belirterek, "CHP bunun konuşulmaması için hayali bir olay üzerinden 'yeni parti kuruluyormuş' gibi konuşuyor. CHP bence kendi içerisindeki küskünleri, kendisinden istifa edip DSP'ye gidenleri, seçimden sonra, dokuzuncu yenilgilerini aldıktan sonra CHP'nin nasıl çatırdayacağını ve kaç parçaya bölüneceğini konuşmalı, bunları düşünmelidir." dedi.Ünal, Kahramanmaraş'ta esnaf ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de işsizliği yüzde 6'lara çekmeyi planladıklarını söyledi.Gazetecilerin, yeni bir parti kurulacağı iddialarına ilişkin sorusu üzerine Ünal, "Biz ortada olmayan bir şeyle ilgili konuşmayız. Kahramanmaraş'ta bir söz vardır, 'Çarşıdaki ete soğan doğranmaz' yani ortada et yok, soğan yok." değerlendirmesinde bulundu.Ünal, CHP'nin kendi içinde çok büyük krizler yaşadığını ifade ederek, şöyle devam etti:"CHP'den DSP'ye insanlar istifa edip gidiyorlar. CHP bunun konuşulmaması için hayali bir olay üzerinden 'yeni parti kuruluyormuş' gibi konuşuyor. CHP bence kendi içerisindeki küskünleri, kendisinden istifa edip DSP'ye gidenleri, seçimden sonra, dokuzuncu yenilgilerini aldıktan sonra CHP'nin nasıl çatırdayacağını ve kaç parçaya bölüneceğini konuşmalı, bunları düşünmelidir. O yüzden biz şu anda böyle bir mesele üzerinde herhangi bir gündem oluşturmuyoruz.""Türkiye şehirlerinden ve kırsalından terörü temizledi"Türkiye'nin istikrarını, şehirlerinin güvenliğini ve bekasını sağlamak için mücadele verdiklerini ifade eden Ünal, "Burada konuştuğumuz vatandaşlarımız meselenin farkında. Bir amca ile görüştük, o amcam diyor ki 'biz sizden bir şey istemiyoruz. Bizim ekmeğimiz de aşımız da var. Biz sizden bir şey istiyoruz. Bu ülkenin beka sorununu çözün. Biz terörün, sınır güvenliğinin, Amerika'nın tehditlerinin bertaraf edildiği bir Türkiye istiyoruz.' Biz de bunun mücadelesini veriyoruz." şeklinde konuştu.Ünal, Türkiye'nin 4 terör örgütüyle mücadele ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:"Bugün Türkiye, şehirlerinden ve kırsalından terörü temizledi. Şimdi Türkiye, sınırlarını temizliyor. Türkiye, Suriye'deki terörü temizliyor. Eğer biz Afrin'e girmeseydik, Zeytin Dalı Harekatı'nı yapmasaydık, Kilis, Şanlıurfa ve Gaziantep güvende olur muydu? Kilis, Şanlıufa ve Gaziantep'i Afrin'den savunursunuz, El Bab'tan savunursunuz. Şu anda biz ülkemizin, şehirlerimizin güvenliğini sağlamak, ülkenin bekasına halel gelmemesi için MHP ve AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli milli ve yerli bir duruş sergileyerek büyük bir mücadele yürütüyorlar.""Sorunları çözmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz"Türkiye'de 16 yıldır eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, savunmada, enerjide tüm sorunların çözüldüğünü, bundan sonraki sorunları da kendilerinin çözeceğini vurgulayan Ünal, "Kim çözer? CHP çözebilir mi? Biz Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni neden getirdik? Türkiye'nin sorunları daha hızlı çözülsün diye. Şimdi Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'yle beraber Cumhurbaşkanımız, bundan sonraki süreçte sorunları çözmeye devam edecek." diye konuştu.Ünal, 31 Mart'taki yerel seçimlerin bir özelliği olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:"24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik. Şimdi yerel yönetimde de bir geçiş sağlıyoruz. 31 Mart, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki, merkezi idaredeki değişimin yerel yönetimlerdeki değişimle tamamlanmasıdır, kenetlenmesidir. O yüzden biz Kahramanmaraş'ımızda da ilçelerimizde de Türkiye'de de bir sorun görmüyoruz. Biz tek tek vatandaşlarımızla görüşüyoruz, tek tek vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Bu sorunları çözmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz."Ünal'a esnaf ziyaretinde, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da eşlik etti.