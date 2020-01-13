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CHP Selçuk'ta görev dağılımı yapıldı

İlçe kongresini tamamlayan CHP Selçuk İlçe Yönetimi, Mehmet Karanfil başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımını yaptı.

13.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:57CHP Selçuk'ta görev dağılımı yapıldı
İlçe kongresini tamamlayan CHP İlçe Yönetimi, Mehmet Karanfil başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımını yaptı.

Geçtiğimiz günlerde özellikle kadın ve genç kadroların yer aldığı tek listeyle gidilen seçimlerin ardından CHP Selçuk İlçe Yönetim Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı da yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde büyük bir coşku ve heyecanla kazananın ve kaybedenin olmadığı bir seçim gerçekleştirdiklerini belirten CHP Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil, "Cumhuriyet Halk Partisi; kuruluşuyla, mücadelesiyle büyük bir siyasi partidir. CHP'de önemli olan hak, hukuk mücadelesini en güçlü şekilde verebilmektir. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarımız ve ilçe örgütümüz ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisinin gücünü yerelde nasıl gösterdiysek, genelde de göstermek için mücadele edeceğiz; çünkü Cumhuriyet Halk Partisinin kuruluşunda milli mücadele var; azim, inanç, kararlılık var. CHP'li olmak büyük bir onurdur" dedi.

Buna göre, çoğunluğu kadın ve gençlerden oluşan yönetim şu şekilde oluştu: Başkan Mehmet Karanfil, Başkan Yardımcısı Mustafa Ürkmez, İlçe Sekreteri İpek Onbaşıoğlu, Eğitim Sekreteri Tevfik Akçıl, Bilişim Sorumlusu Noyan Çalıkuşu, Sayman Özgün Melis Ermiş - İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Karanfil, Selçuk, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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