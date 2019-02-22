CHP Selçuk'ta İstifalar

İzmir
'in Selçuk
İlçesinde CHP
Belediye Meclis üyesi adayı 3 kişi adaylıktan çekildi.
Parti genel merkezine liste tepkisi göstererek istifa eden CHP Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan Yeşilyurt
ve yönetim kurulunun ardından, belediye meclis üyesi adayı Emrah Boztepe
, Hasan Erbay ve Aynur Kaçmaz adaylıktan çekildi.
Boztepe, Erbay ve Kaçmaz, adaylıktan çekilmelerine ilişkin ilçe seçim kuruluna dilekçe verdi.
CHP Selçuk Belediye Meclis üyesi adaylarından Hasan Erbay, 2004'den beri partinin üyesi olduğunu, listenin parti tüzük ve kriterlerine uygun olmadan belirlendiğini savunarak, "Bu sıralamayı hak etmediğimi düşünüyorum. Meclis üyesi adaylığım benimle istişare edilmeden bilgim dışında belirlendiği için adaylıktan çekildim." dedi.
Politika
Kaynak: AA