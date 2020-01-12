Haberler » Politika » CHP Seyhan İlçe Başkanı Dardağan yeniden seçildi - Haberler

CHP Seyhan İlçe Başkanı Dardağan yeniden seçildi

CHP Seyhan İlçe Başkanlığı'na Ahmet Dardağan yeniden seçildi.

12.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:05CHP Seyhan İlçe Başkanı Dardağan yeniden seçildi
CHP İlçe Başkanlığı'na Ahmet Dardağan yeniden seçildi.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde yapılan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in Divan Başkanı olarak görev yaptığı kongreye tek liste olarak gidildi.

Ahmet Dardağan başkanlığındaki 18 kişilik listede yönetim kurulu asil üyeliklerine İ. Gamze Apaydın, M.Ali Aslanlıoğlu, Sevinç Çetin, Fatih Dere, Taylan Düzgüner, A. Kadir Erçakallı, Y. Hülya Erçil, Metin Erdoğan, Ş. Metin Eren, Mehmet Girici, Y. Özgür Hakverdi, Lütfi Özel, Halil Özkan, Hamdin Öztep, Süleyman Sözügeçer, Zübeyde Tarıkoğlu ve Remzi Zöhre seçildi.

228 kişinin de il delegesi seçildiği kongreye CHP Adana milletvekilleri de katıldı. - ADANA

Cumhuriyet Halk Partisi, Onursal Adıgüzel, Seyhan, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

11:36  "Beni kandırıyorsunuz" deyip esnafa bıçak çekti, gözaltına alındı - Haberler
11:30  Tenceresi 10 yıldır kediler için kaynıyor - Haberler
11:28  Türk edebiyatının "Beyaz Kartal"ı Bahaettin Karakoç'u eserleriyle yaşatıyorlar - Haberler
11:24  Metruk binada çıkan yangın korkuttu - Haberler
11:22  Japonya'da görme engelli yolcu trenin altında kaldı - Haberler
11:01  Trump'a suikast girişiminde bulunacağı iddia edilen İranlı şahıs, evinin yakınında yakalandı - Haberler
10:49  Son dakika: Libya'nın ateşkes kararı sonrası Türkiye'den ilk açıklama yapıldı - Haberler
10:39  Akşener son anket sonucunu paylaştı: Yüzde 64, parlamenter sisteme dönmek istiyor - Haberler
09:21  Günler sonra İranlı General Süleymani'nin ölmeden önce üzerindeki eşyalar ortaya çıktı - Haberler
08:18  Trump, İran'daki rejim karşıtlarına Farsça mesaj gönderdi - Haberler
12.01.2020 11:48:31