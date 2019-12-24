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CHP Siirt İl Başkanı Bilek'e saldırı

Siirt'te CHP İl Başkanı Nevaf Bilek, bir grup tarafından darp edilerek yaralandı.

24.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:03 CHP Siirt İl Başkanı Bilek'e saldırı
'te CHP İl Başkanı Nevaf Bilek, bir grup tarafından darp edilerek yaralandı.

, Siirt'in Eruh ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, CHP Siirt İl Başkanı Nevaf Bilek ve bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bilek, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonucu yaralandı. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Siirt Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kavgaya karışan 6 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Cumhuriyet Halk Partisi, NEVAF BİLEK, kavga, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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