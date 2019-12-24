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CHP Siirt İl Başkanı Bilek, saldırıya uğradı

SİİRT'te, CHP İl Başkanı Nevaf Bilek, tartıştığı bir grubun saldırısına uğradı.

24.12.2019 16:03 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:03 CHP Siirt İl Başkanı Bilek, saldırıya uğradı

SİİRT'te, CHP İl Başkanı Nevaf Bilek, tartıştığı bir grubun saldırısına uğradı. Bilek, hastaneye kaldırılırken, polis saldırıya karıştığı belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

CHP İl Başkanı Nevaf Bilek, ilçesinde yaptığı ziyaret sırasında, bir grupla tartışmaya başladı. Henüz nedeni bilinmeyen tartışmanın büyümesiyle grup, Bilek'e saldırdı. Saldırı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Bilek, Eruh Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Belik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis saldırıya karışan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.



Cumhuriyet Halk Partisi, NEVAF BİLEK, Eruh, Güncel

Kaynak: DHA

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