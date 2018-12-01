CHP, Şişli İçin Çalışmalarını Sürdüren Mustafa Sarıgül'ü Başka Bir Yerden Aday Göstermek İstiyor

Yerel seçim için aday belirleme süreci devam eden CHP'de, Mustafa Sarıgül'ün başka bir yerden aday göstermek istediği belirtiliyor.

Sözcü yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ülkenin kaymağını yiyorlar' diye işaret ettiği İstanbul Şişli'de aday sorununun nasıl aşılacağını merak ettiğini belirterek, "Her ne kadar DSP'den Şişli Belediye Başkanı olan, sonra CHP İstanbul adayı yapılan Mustafa Sarıgül 'Şişli adayı benim' diyorsa da genel merkezde durumun öyle olmadığı söyleniyor" iddiasında bulundu.

"CHP'NİN BAŞINI AĞRITACAK"

Ataklı, kaynaklarından aldığı bilgiye göre genel merkezin Sarıgül'ü aşma formülleri aradığını öne sürdü. "Bunlardan biri Sarıgül'ü 'kılpayı kaybedilen' ilçelerden birine aday yapmakmış" diyen Can Ataklı, "Yıprandığını düşünülen mevcut Başkan Hayri İnönü de kazanması büyük olasılık olan bir başka ilçeye aktarılabilirmiş. Kısacası Şişli'de üçüncü alternatif gündeme gelebilirmiş daha önce yazdığım gibi.

CANPOLAT'A "SEN GEL" ÇAĞRISI

Ben bir yazımda bu uğurda çok çaba harcayan Dursun Çaltı'dan söz etmiştim. Sedat Kurşun adının öne çıkabileceğini söyleyenler oldu. İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat'a 'Şişli'ye sen gel' çağrısı yapıldığı da söylendi. CHP'nin İstanbul'da başını en çok ağrıtacak ilçelerden birincisi Şişli ikincisi ise Beşiktaş" ifadelerini kullandı.