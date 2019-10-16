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CHP ŞİŞLİ İLÇE BİNASINDA HAREKETLİ DAKİKALAR

CHP Şişli İlçe binasını giren 2 kişi, Barış Pınarı Harekatı eylem yapınca gözaltına alındı.

16.10.2019 11:49CHP ŞİŞLİ İLÇE BİNASINDA HAREKETLİ DAKİKALAR
CHP Şişli İlçe binasını giren 2 kişi, Barış Pınarı Harekatı eylem yapınca gözaltına alındı.

Şişli Halasgargazi Caddesi'nde bulunan CHP Şişli ilçe binası önüne gelen 4 kişiden ikisi parti görevlisinin kapıyı açmaya çalıştığı sırada içeriye girdi. İki kişi ise parti binasının önünde bekledi. Parti binasının penceresine çıkan eylemciler Barış Pınarı Harekatı karşıtı pankart açarak sloganlar attı.  Ellerindeki broşürleri pencereden aşağıya atan DEV-GÜÇ üyesi 2 eylemci, içeriye giren polis ekipleri tarafından plastik kelepçe takılarak gözaltına alındı.


- İstanbul

Cumhuriyet Halk Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

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