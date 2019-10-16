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CHP Şişli İlçe binasında hareketli dakikalar

CHP Şişli İlçe binasını giren 2 kişi, Barış Pınarı Harekatı eylem yapınca gözaltına alındı.

16.10.2019 11:52CHP Şişli İlçe binasında hareketli dakikalar

CHP Şişli İlçe binasını giren 2 kişi, Barış Pınarı Harekatı eylem yapınca gözaltına alındı.

Şişli Halasgargazi Caddesi'nde bulunan CHP Şişli ilçe binası önüne gelen 4 kişiden ikisi parti görevlisinin kapıyı açmaya çalıştığı sırada içeriye girdi. İki kişi ise parti binasının önünde bekledi. Parti binasının penceresine çıkan eylemciler Barış Pınarı Harekatı karşıtı pankart açarak sloganlar attı.  Ellerindeki broşürleri pencereden aşağıya atan DEV-GÜÇ üyesi 2 eylemci, içeriye giren polis ekipleri tarafından plastik kelepçe takılarak gözaltına alındı.



Cumhuriyet Halk Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

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