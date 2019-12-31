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CHP Sivas Milletvekili Karasu'dan doktorların tayin istediği iddiası

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Numune Hastanesinde görev yapan çok sayıda doktorun tayin istediğini iddia etti.

31.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:34 CHP Sivas Milletvekili Karasu'dan doktorların tayin istediği iddiası
CHP Ulaş , Numune Hastanesinde görev yapan çok sayıda doktorun tayin istediğini iddia etti.
Karasu, partisinin Sivas İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, milletvekili olduğu günden itibaren Sivas'taki sağlık sorunlarını TBMM'de gündeme taşıyarak çözülmesi için yaptığı çalışmaları anlattı.
Bu konuları gündeme getirmesinin ardından çocuk kardiyolojisine bir doktor verildiğini savunan Karasu, "Çocukla ilgili daha ciddi eksikliklerimiz mevcut. Sivas'a il ve ilçelerde olmak üzere 24 doktor ataması yapıldı. Ancak şu anda 21 uzman doktorun tayin talebi var. Doktorlarımız ocak ayında tayin isteyerek Sivas'tan ayrılma talebinde bulunuyorlar. 21'i şuan elimde ve sayı 27'ye ulaşmış durumda." diye konuştu.
Karasu, tayinlerin önüne geçilmesi için Sivas Numune Hastanesindeki tüm doktorlara sözleşmeli kadro verilmesi gerektiğini söyledi.
Doktorların Sivas'tan gitmesi durumunda ciddi anlamda sağık sorunu ortaya çıkacağını ileri süren Karasu, bu sorunların giderilmesi için ellerinden gelen tüm desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Karasu, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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