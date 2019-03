CHP Sözcüsü Faik Öztrak Basın Açıklaması Düzenledi

Kaynak: İHA

- Faik Öztrak basın açıklaması düzenlediCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: "Dövizin ateşi yeniden çıkmaya başladı""Martın sonunu bahar yapma fırsatı bu Pazar önüne geliyor""2, 3 tane oy için bu kadar milletimizi yanıltmaya değmez"ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ve siyasete ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın açıklaması düzenledi. "Milletimizin milli irade düşmanlarına, haysiyet cellatlarına en güzel dersi 31 Mart'ta sandıkta vereceğini artık kendileri de görmeye başladı" diyen Öztrak, Türk halkına güvendiklerini belirtti. Öztrak, dövizin yeniden yükselmeye başladığına dikkat çekerek, "Yanlış politikalarıyla sebep oldukları ekonomik krizin üstünü örtmek için akla hayale gelmeyen işler yapıyorlar. Seçimi kaybetmek korkusuyla işin sonunu hiç düşünmeden vicdandan yoksun bir kampanya yürüttüler. 1 Nisan sabahı Erdoğan nasıl diyecek ki ben bu ülkede 82 milyonun Cumhurbaşkanıyım. 1 Nisan sabahından itibaren ekonomideki ateşten gömleği giyip, ekonomiyi nasıl yönetebilecek? Seçimden sonra milletimizi ekonomide çok acı bir reçete bekliyor. Milletimiz bu reçetede yer alan ilaçları içmeye nasıl ikna edilebilecek? Erdoğan millete bu konuda nasıl güvence verebilecek? Dövizin, faizin ateşi yeniden çıkmaya başladı" dedi."Martın sonunu bahar yapma fırsatı bu pazar önüne geliyor" Öztrak, vatandaşların oyunu kullanarak sandığa sahip çıkmaları gerektiğini vurguladı. Yapılan her hatada milletin sofrasından bir ekmek azaldığına dikkat çeken Öztrak, "24 Haziran seçimlerinden önce verin kardeşinize yetkiyi dolarla nasıl uğraşılır gösterelim dediniz. 24 Haziran'dan sonra ne yaptığınızı gördük. Ekonomiyi resmen duvara çaktınız. Şimdi yine meydanlarda atıp tutuyorlar. Bu işler seçim sonuna randevu vererek olmaz. Tehditle işi götürmeye çalışırsanız sadece yangını artırırsınız. Rakamlar ortada. Enflasyonda dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmişiz. Damada sorarsanız ekonomimiz dengeleniyor. Mutfaktaki yangın bir türlü sönmüyor. Marketler şu anda sivri biberin kilosu 19 TL. Son 1 yılda 633 bin çalışan işini kaybetti. Resmi işsiz sayısı 1 milyon 11 bin kişi arttı. Ekonomiyi sıcak parayla şişirdiler. Devlet bankalarını hazine ihalelerine müdahale etmek için istismar ettiler. Emirle ülkeyi yönetip milleti kuyruklara soktular. Onlar her hata yaptığında, bizim soframızdan bir ekmek eksiliyor. Martın sonunu bahar yapma fırsatı bu Pazar önüne geliyor. Oyunu kullan, sandığa sahip çık" değerlendirmelerinde bulundu."Bu iddialarla ilgili arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklardır" Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'nin bazı adaylarının HDP'yle ilişkili olduğu açıklamasına dair soruya, "Bugün ülkemizde inanılmaz bir süreç yaşanıyor. Bir belediye meclisi üyesi adayının nasıl adaylaşacağı bellidir. YSK bu adayın adaylaşması konusunda herhangi bir sakınca olup olmadığına bakar. Adaylıklarına onay verildiğine göre söyleneneler tamamen yargısız infazdır. Bu iddialarla ilgili arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklardır, tazminat davaları açacaklardır. Partimiz de bununla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır" yanıtını verdi. Öztrak, CHP'nin büyük bir miting planı olup olmadığına dair soruyu ise, "Şu an büyük bir miting yapıp yapmayacağımız netliğe kavuşmuş değil. Böyle bir ihtiyaç duyarsak yaparız. Şu andaki tablo, ülkeyi daha fazla kutuplaştıracak çok büyük gösterilere ihtiyaç olmadığı yönünde" şeklinde yanıtladı."2, 3 tane oy için bu kadar milletimizi yanıltmaya değmez" 2,5 milyona verilen istihdam sözüne dair soruyu yanıtlayan Öztrak, "2,5 milyon kişiye istihdam oluşturmak son derece iddialı bir hedeftir. 2,5 milyon kişiye istihdam oluşturulacağını Rifat Hissarcıklıoğlu'nun ağzından duymadık, damat beyin ağzından duyduk. İşsizlik rakamları o kadar kötü geliyor ki, önümüzdeki yılın tamamında oluşturmayı düşündükleri 2,5 milyon istihdam rakamını evirip çeviriyorlar, bizi Rifat Hisarcıklıoğlu yanılttı diyorlar. Bu işin çivisi çıkmadan inşallah bu seçimi bitiririz. 2, 3 tane oy için bu kadar milletimizi yanıltmaya değmez" ifadelerini kullandı.