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CHP, TBMM'yi kapalı oturumla toplanmaya çağırdı

İdlib'de rejimin düzenlediği hain saldırıda 29 askerimizin şehit olduğunun açıklanmasının ardından basın mensuplarının karşısına çıkan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Büyük bir üzüntü içindeyiz. TBMM'yi bugün kapalı oturuma çağırıyoruz" dedi.

28.02.2020 02:20 | Son Güncelleme: 28.02.2020 02:23CHP, TBMM'yi kapalı oturumla toplanmaya çağırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, "Büyük bir üzüntü içindeyiz. TBMM'yi bugün kapalı oturuma çağırıyoruz" dedi.

İdlib'de rejimin düzenlediği saldırı sonucu 29 askerimizin şehit olduğunun açıklanmasının ardından gazetecilerin karşısına çıkan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Büyük bir üzüntü içindeyiz. TBMM'yi bugün kapalı oturuma çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Öztrak konuya ilişkin soru almayacağını belirterek açıklamasını tamamladı.

"29 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU"

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 29 askerimiz şehit oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit sayısının 29'a yükseldi. 36 yaralı askerimiz var. Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevlerinin başındadır" dedi.

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