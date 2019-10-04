CHP Sözcüsü Öztark'tan Bahçeli'ye "Kılıçdaroğlu" cevabı: Ellerine geleni artlarına koymasınlar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel başkanı Devlet Bahçeli tarafından yapılan yazılı açıklama, kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi Başkanlık Divanı'nın da kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi, CHP Genel Başkanı'nın suç teşkil eden fiili ve değerlendirmelerinin analiz ve araştırılması maksadıyla komisyon görevlendirilmiştir" demişti.

Bahçeli'nin bu açıklamalarına yanıt veren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Ellerinden geleni artlarına koymasınlar, görelim bakalım" tepkisini gösterdi.

"KARŞI TARAFIN DEMOKRASİ ANLAYIŞINI ORTAYA KOYUYOR"

Söz konusu açıklamaya ilişkin konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamaya cevap vermeyeceklerini belirterek şunları söyledi: "Buna ilişkin açıklamada bulunmayacağız ama elbette değerlendireceğiz. Bu karşı tarafın demokrasi anlayışını ortaya koyuyor. Ağzınıza geleni söyleyip daha sonra bundan sıyırılamazlar. Ellerine geleni artlarına koymasınlar, görelim bakalım."

CHP Sözcüsü Faik Öztrak

ÖZGÜR ÖZEL: KILIÇDAROĞLU'NA DOKUNAN DEMOKRASİ TOKADI YER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de yanıt verdi. Özel, açıklamanın gündem değiştirme amaçlı olduğunu söyledi.Özel, "Kılıçdaroğlu'na dokunan demokrasi tokadı yiyecektir. Mücadelemiz devam edecek, açıklamaları üzülerek not ediyoruz" ifadesini kullandı.