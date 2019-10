CHP Spor Kurulu toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya, "Bir türlü çıkarılamayan Kulüpler Yasası için biz ana muhalefet partisi olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Milyonları peşinden koşturan, milyarlık bütçelere sahip kulüplerin köhnemiş dernek yasalarına göre yönetilmesi artık mümkün değildir." dedi.CHP Spor Kurulu, yürütme kurulunu belirlemek üzere Yıldırım Kaya başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.Kaya, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, toplantıda 14 kişilik yürütme kurulunun belirlenmesinin yanı sıra çalışma komisyonlarının kurulacağını, sporda yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılarak yol haritasının ortaya konulacağını söyledi.2020 yaz olimpiyatlarına bugünden hazırlanmak için çalışmaları başlatacaklarını belirten Kaya, Türkiye 'nin, genç nüfusuna rağmen lisanslı sporcuların genel nüfusa oranının dünya ortalamalarının çok altında olduğunu, bunun gençlik ve spor politikalarındaki yanlış uygulamalardan kaynaklandığını savundu.Kaya, Türkiye'nin sporda da dışa bağımlı hale getirildiğini, hemen her branşta yabancı sporcu hakimiyeti söz konusu olduğunu ifade ederek, milli takımlarda yer alması için Türkiye'ye getirilen oyuncuların belli bir süre sonra ülkelerine döndüklerini söyledi.2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılabilmek için mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın bile yurt dışı alt yapılarında yetişen futbolcular sayesinde ayakta durabildiğini belirten Kaya, "Türkiye ne yazık ki kendi alt yapısından sporcu çıkartamıyor. İktidar yıllardır stat yaptık, saha yaptık, salon yaptık diye övünürken, ne yazık ki o statlarda, sahalarda, salonlarda yetişen sporcularımızın başarılarıyla övünemiyoruz. Stat var, salon var ancak başarı yok. Bu nedenle bir an önce federasyonların spor ve olimpizm ruhunu benimsetmek için planlarını yenilemelidir." diye konuştu.Sporun büyük finansal krizin içerisinde olduğunu savunan Kaya, sözlerine şöyle devam etti:"Kapanan kulüplerimiz, ulusal ve uluslararası federasyonlar tarafından puan silme gibi cezalara çarptırılan takımlarımız söz konusudur. Türk sporunun bu halde olmasının en önemli sebebi kötü yönetiliyor olmasıdır. İktidarın 'sporu da biz yönetelim' merakı, kulüplerimizin kendi ayakları üzerinde duramamalarının en önemli nedenidir. Bir türlü çıkarılamayan Kulüpler Yasası için biz ana muhalefet partisi olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Milyonları peşinden koşturan, milyarlık bütçelere sahip kulüplerin köhnemiş dernek yasalarına göre yönetilmesi artık mümkün değildir.""30 sayfa kitap okuyalım, 30 dakika da yürüyelim"3 Kasım'da yapılacak İstanbul Maratonu'nda buluşup hep birlikte koşma çağrısında bulunan Kaya, "Sporu sağlıklı bir yaşam için hayatımızın her alanına yayalım. Okuduğumuzu anlamak için, sağlıklı ve dinç bir yaşam için, günde 30 sayfa kitap okuyalım, 30 dakika da yürüyelim." dedi.Kaya, konuşmasının ardından Macaristan'da düzenlenen XVII. Pecs Cup Hungary 2019, Ritmik Jimnastik Turnuvasında Altın Madalya kazanan Selen Seher Boyraz ile kardeşi Yaren Boyraz'ı takdim ederek, "Dışarıdan ithal sporcu getirmeye gerek yok. Sokağımızın başında, mahallemizde, caddemizde bu çocuklardan binlercesi var. Yeter ki biz bu çocukların ellerinden tutalım, onlara güç, inanç ve güven verelim." ifadelerini kullandı.